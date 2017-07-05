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Транспорт и связь 05.07.2017 16:18

Бакинский ММТП в I полугодии увеличил перевалку грузов на 43,5%

ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» (БММТП) в I-ом полугодии 2017 года увеличил объем грузоперевозок, за исключением нефтяных грузов, по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 43,5% - до 1,9 млн тонн, говорится в сообщении общества.

При этом 89% всех грузоперевозок пришлось на транзитные грузы.

За отчетный период наибольший рост наблюдался в перевалке через порт крупногабаритных транспортных средств (TIR), включая прицепы и прочую автотехнику по сравнению с показателем I-го полугодия 2016 года на 53,7% - до 16,204 тыс. единиц.

«За январь-июнь 2017 года перевозка TIR по направлению Баку-Туркменбаши-Баку составила 10,154 тыс. единиц или 62,7% от общего числа автотехники, по направлению Баку-Актау-Баку – 6,05 тыс. единиц или 37,3%», - отмечается в информации.

Основной грузовой терминал порта в I-ом полугодии 2017 года перевалил 290 тыс. тонн грузов (рост на 5%), большая часть которых пришлась на транзитные контейнеры и прочие грузы.

Паромный терминал порта за I-е полугодие 2017 года обработал 21,775 тыс. вагонов (рост на 35,2%), в том числе 10,041 тыс. вагон или 46,1% направлялось по маршруту Баку-Туркменбаши-Баку, 5,773 тыс. вагонов или 26,5% – Баку-Актау-Баку, 5,961 тыс. вагонов или 27,4% - Баку-Курык –Баку.

Пассажироперевозки через порт в январе-июне 2017 года по обоим указанным направлениям (Туркменистан и Казахстан) составили 14,478 тыс. человек (рост около 50%).

Как сообщалось, строительство БММТП осуществляется в поселке Алят (пригород Баку) на площади 400 га. В настоящее время здесь функционирует паромный терминал, который был введен в эксплуатацию в июне 2014 года в рамках первого этапа строительных работ.

Полностью первый этап строительства порта завершится в 2017 году, в результате чего его мощность составит 10-11,5 млн тонн сухих грузов и 40-50 тыс. контейнеров. После завершения второго этапа мощность порта увеличится до 17 млн тонн грузов и 150 тыс. контейнеров, третьего этапа - до 25 млн тонн грузов и 1 млн контейнеров.

Подрядчиком строительства нового морского торгового порта выступило ОАО «Azerkorpu». Проект портового комплекса подготовлен голландской компанией «Royal Haskoning»

Н.Аббасова

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Тэги: ПОРТ, ГРУЗЫ, ПЕРЕВАЛКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]