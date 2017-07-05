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Транспорт и связь 05.07.2017 16:23

Баку и Брюссель планируют подписать договор о едином авиационном пространстве

Государственная администрация гражданской авиации (ГАГА) Азербайджана планирует подписать «Договор о едином авиационном пространстве между странами Европейского Союза и Азербайджаном», говорится в сообщении пресс-службы ГАГА.

«Второй этап переговоров по проекту Договора состоялся в Брюсселе 4-5 июля. Азербайджанскую делегацию на встрече возглавлял директор ГАГА Ариф Мамедов. В ходе переговоров стороны выразили готовность подписать соответствующие документы. Также на встрече обсуждались замечания и предложения азербайджанской стороны и была внесена ясность в ряд вопросов», - отмечается в информации.

По результатам встречи был подписан протокол.

По информации ГАГА, третий этап переговоров по «Договору о едином авиационном пространстве между странами ЕС и Азербайджаном» состоится в Баку. До того времени Евросоюзу и странам- членам данной организации будут предоставлены отзывы других министерств и комитетов Азербайджана.

Ожидается, что на встрече в Баку будет подготовлен финальный вариант договора.

«Начало переговоров по проекту «Договора о едином авиационном пространстве» важно с точки зрения перспективы заключения нового договора «О сотрудничестве и партнерстве» между Азербайджаном и Евросоюзом», - приводятся в сообщении слова А.Мамедова.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, АВИАЦИЯ, ДОГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]