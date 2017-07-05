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Регион 05.07.2017 19:21

На западе Грузии при помощи вертолета спасли двух рыбаков, оказавшихся на островке посреди разбушевавшейся реки

Сильный ливень, обрушившийся в среду на территорию Чхороцкусского муниципалитета на западе Грузии, застал врасплох двух рыбаков, оказавшихся пленниками вышедшей из берегов реки Хобисцкали.

Телеканал "Рустави 2" в прямом эфире показал операцию по спасению рыбаков, к которой был подключен вертолет Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Оба рыбака, которыми оказались жители села Хабуме, при помощи веревочной лестницы были подняты на борт вертолета в тот момент, когда водный поток уже покрывал небольшой островок, где они держались в течение нескольких часов от внезапно нагрянувшей стихии.

По прогнозу синоптиков, в Грузии на смену 40-градусной жаре в ближайшие дни придут дожди с грозами, на море ожидается шторм, в ряде регионов возможен град.

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Тэги: ГРУЗИЯ, РЫБАКИ, ВЕРТОЛЕТ, СПАСЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]