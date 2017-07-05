На западе Грузии при помощи вертолета спасли двух рыбаков, оказавшихся на островке посреди разбушевавшейся реки

Сильный ливень, обрушившийся в среду на территорию Чхороцкусского муниципалитета на западе Грузии, застал врасплох двух рыбаков, оказавшихся пленниками вышедшей из берегов реки Хобисцкали.
Телеканал "Рустави 2" в прямом эфире показал операцию по спасению рыбаков, к которой был подключен вертолет Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Оба рыбака, которыми оказались жители села Хабуме, при помощи веревочной лестницы были подняты на борт вертолета в тот момент, когда водный поток уже покрывал небольшой островок, где они держались в течение нескольких часов от внезапно нагрянувшей стихии.
По прогнозу синоптиков, в Грузии на смену 40-градусной жаре в ближайшие дни придут дожди с грозами, на море ожидается шторм, в ряде регионов возможен град.
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