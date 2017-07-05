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Транспорт и связь 05.07.2017 16:29

Российская Nordwind с 19 июля открывает рейс Красноярск- Баку

Российская авиакомпания Nordwind Airlines с 19 июля начнет выполнение прямого регулярного рейса из Красноярска в Баку, говорится в сообщении интернет–издания aviaport.ru.

«Nordwind Airlines планирует выполнять регулярный рейс из международного аэропорта Емельяново по маршруту Красноярск-Баку еженедельно по средам. Полеты начнутся 19 июля и продлятся до 26 октября 2017 года. Рейсы будут выполняться воздушными судами «Boeing B-737-800»», - отмечается в информации.

Самолет будет вылетать из Красноярска в 11:50 по местному времени и прибывать в Баку в 14:05 (местное время). Время вылета из Баку - 16:25, время прибытия в Красноярск - 00:10.

«Баку стало одним из популярных направлений ближнего зарубежья у жителей Красноярского края и соседних регионов. Мы рады запуску нового рейса из аэропорта Емельяново авиакомпанией Nordwind и уверены, что данное направление будет востребовано», - отмечается в информации со слов генерального директора аэропорта Емельяново Андрея Метцлера.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, РЕЙС, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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