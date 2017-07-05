Россия в текущем сельхозгоду экспортирует 37-38 млн тонн зерна - Ткачев

Россия в текущем сельхозгоду (начался в июле) может экспортировать 37-38 млн тонн зерна, заявил журналистам глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.

Ранее он прогнозировал, что экспорт может составить 35-37 млн тонн.

"Я думаю, цифра 37-38 млн тонн. Очень надеемся на это", - сказал А.Ткачев.

Прогноз Минсельхоза по урожаю зерна в 2017 году составляет 100-105 млн тонн.

В завершившемся сельхозгоду (с июля 2016 по июнь 2017) экспорт российского зерна составил 35,5 млн тонн, в том числе пшеницы - 27,1 млн тонн, сообщил он.

В предыдущем сельхозгоду Россия экспортировала 33,9 млн тонн.