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05.07.2017 19:37

Россия в текущем сельхозгоду экспортирует 37-38 млн тонн зерна - Ткачев

Россия в текущем сельхозгоду (начался в июле) может экспортировать 37-38 млн тонн зерна, заявил журналистам глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.

Ранее он прогнозировал, что экспорт может составить 35-37 млн тонн.

"Я думаю, цифра 37-38 млн тонн. Очень надеемся на это", - сказал А.Ткачев.

Прогноз Минсельхоза по урожаю зерна в 2017 году составляет 100-105 млн тонн.

В завершившемся сельхозгоду (с июля 2016 по июнь 2017) экспорт российского зерна составил 35,5 млн тонн, в том числе пшеницы - 27,1 млн тонн, сообщил он.

В предыдущем сельхозгоду Россия экспортировала 33,9 млн тонн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ЗЕРНО, ЭКСПОРТ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]