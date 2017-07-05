Суд в Индии разрешил сторонникам гуру Ашутоша Махараджа оставить замороженным его тело

Высокий суд штатов Пенджаб и Харьяна в Индии выдал ученикам лидера религиозного культа Ашутоша Махараджа официальное разрешение на содержании своего гуру, перенесшего ранее клиническую смерть, в морозильной камере, сообщают в среду индийские СМИ.

В 2014 году А.Махарадж перенес сердечный приступ, после чего наступила клиническая смерть. Его последователи настаивают на том, что их гуру находится в "самадхе", то есть в состоянии просветления, достигаемого медитацией. Поэтому, по их мнению, гуру, возможно, вернется в обычное состояние. До этого момента тело гуру поместили в морозильную камеру.

Ранее Далип Кумар, претендующий на роль сына религиозного лидера, и ряд индийских судов настаивал на том, чтобы предать тело обряду кремации. Однако в итоге Высокий суд штатов Пенджаб и Харьяна постановил оставить А.Махараджа в замороженном состоянии.

А.Махарадж - основатель общественно-духовной организации Divya Jyoti Jagrati Sansthan с миллионами последователей по всему миру.