Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9328 RUR   0.0287 GBR   2.2001 TRY   0.4786

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.07 Brent   49.68

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 33° Завтра 22° 31° 8 Июл 21° 29° 9 Июл 21° 28°

Дальнее зарубежье 05.07.2017 19:53

Суд в Индии разрешил сторонникам гуру Ашутоша Махараджа оставить замороженным его тело

Высокий суд штатов Пенджаб и Харьяна в Индии выдал ученикам лидера религиозного культа Ашутоша Махараджа официальное разрешение на содержании своего гуру, перенесшего ранее клиническую смерть, в морозильной камере, сообщают в среду индийские СМИ.

В 2014 году А.Махарадж перенес сердечный приступ, после чего наступила клиническая смерть. Его последователи настаивают на том, что их гуру находится в "самадхе", то есть в состоянии просветления, достигаемого медитацией. Поэтому, по их мнению, гуру, возможно, вернется в обычное состояние. До этого момента тело гуру поместили в морозильную камеру.

Ранее Далип Кумар, претендующий на роль сына религиозного лидера, и ряд индийских судов настаивал на том, чтобы предать тело обряду кремации. Однако в итоге Высокий суд штатов Пенджаб и Харьяна постановил оставить А.Махараджа в замороженном состоянии.

А.Махарадж - основатель общественно-духовной организации Divya Jyoti Jagrati Sansthan с миллионами последователей по всему миру.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИНДИЯ, СУД, ГУРУ, СТОРОННИКИ


Похожие новости


Суд Индии счел игру Pokemon Go оскорбительной для вегетарианцев Власти Индии подали в суд на Nestle после обнаружения свинца в Maggi ЕС считает, что индийские власти необоснованно затягивают судебный процесс над двумя итальянскими военными моряками Судебные власти Индии восстановили запрет на гомосексуальные связи В Индии начался суд над обвиняемыми в групповом изнасиловании девушки

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]