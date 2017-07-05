Ученые Перу воссоздали внешность женщины, правившей здесь 1,7 тыс. лет назад

В Перу ученым удалось воссоздать внешний вид так называемой "Леди из Чао", правившей людьми культуры Моче, проживавшими на серверном побережье нынешнего Перу 1,7 тыс. лет назад, сообщили в среду западные СМИ.
"Технологии позволили нам увидеть лицо политического, религиозного и культурного лидера из прошлого", - сказал министр культуры Перу Сальвадор дель Солар на церемонии открытия 3D модели, изображающей историческую фигуру.
На воссоздание внешности "Леди из Чао" ученным потребовалось 10 месяцев, в ходе которых они анализировали структуру черепа мумии правительницы и сравнивали находки с фотографиями современных девушек, проживающих в этом регионе.
Согласно археологам, "Леди из Чао" является первой известной женщиной, правящей в Перу до пришествия завоевателей из Европы.
До обнаружения татуированной мумии перуанской правительницы, которая была захоронена в склепе с металлическими предметами и отделанными медью скипетрами, указывающими на высокий статус усопшей, ученые полагали, что в древности женщины не занимали высокие политические или религиозные позиции в этих регионах.
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