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Это интересно 05.07.2017 20:09

Ученые Перу воссоздали внешность женщины, правившей здесь 1,7 тыс. лет назад

В Перу ученым удалось воссоздать внешний вид так называемой "Леди из Чао", правившей людьми культуры Моче, проживавшими на серверном побережье нынешнего Перу 1,7 тыс. лет назад, сообщили в среду западные СМИ.

"Технологии позволили нам увидеть лицо политического, религиозного и культурного лидера из прошлого", - сказал министр культуры Перу Сальвадор дель Солар на церемонии открытия 3D модели, изображающей историческую фигуру.

На воссоздание внешности "Леди из Чао" ученным потребовалось 10 месяцев, в ходе которых они анализировали структуру черепа мумии правительницы и сравнивали находки с фотографиями современных девушек, проживающих в этом регионе.

Согласно археологам, "Леди из Чао" является первой известной женщиной, правящей в Перу до пришествия завоевателей из Европы.

До обнаружения татуированной мумии перуанской правительницы, которая была захоронена в склепе с металлическими предметами и отделанными медью скипетрами, указывающими на высокий статус усопшей, ученые полагали, что в древности женщины не занимали высокие политические или религиозные позиции в этих регионах.

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Тэги: ПЕРУ, ИСТОРИЯ, МУМИЯ, ВНЕШНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]