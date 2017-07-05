Лидером по страховым премиям в Азербайджане в январе-мае стала СК PASHA Heyat Sigorta

Компания «PASHA Heyat Sigorta», специализирующаяся на страховании жизни, в январе-мае 2017 года собрала наибольший объем премий среди страховых компаний Азербайджана, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

Сбор премий «PASHA Heyat Sigorta» в отчетном периоде составил 71 млн 711,206 тыс. манатов или 29,9% всех взносов страховщиков за январь-май 2017 года.

В пятерку ведущих страховых компаний по объему собранных премий по итогам января-мая также вошли: «PASHA Sigorta» (60 млн 348,763 тыс. манатов), «Ateshgah» (13 млн 207,94 тыс. манатов), «Ateshgah Heyat» (13 млн 55,021 тыс. манатов), «Азерсыгорта» (11 млн 65,828 тыс. манатов).

Среди страховых компаний в январе-мае 2017 года наибольший объем выплат произвела «Ateshgah Heyat Sigorta», чьи возмещения составили 24 млн 642,244 тыс. манатов или 25,2% всех выплат страховщиков.

В число 5 ведущих страховых компаний по объему произведенных выплат по итогам января-мая также вошли: «PASHA Heyat Sigorta» (15 млн 119,23 тыс. манатов), «PASHA Sigorta» (13 млн 203,194 тыс. манатов), «Qala Heyat Sigorta» (9 млн 60,718 тыс. манатов), «Ateshgah» (6 млн 347,715 тыс. манатов).

Как сообщалось ранее, премии страховщиков в Азербайджане в январе-мае 2017 года составили 240,115 млн манатов, выплаты – 97,9 млн манатов.

А.Ахундов