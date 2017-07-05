Думский комитет согласовал кандидатуру Зуева на должность посла РФ в Азербайджане

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в среду поддержал кандидатуру Георгия Зуева на должность посла РФ в Азербайджане.

"Комитет сегодня поддержал кандидатуру Зуева на пост нашего посла в Азербайджане", - сказал "Интерфаксу" информированный источник в Госдуме.

В заседании комитета принял замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Г.Зуев в настоящее время занимает пост заместителя директора департамента кадров МИД РФ.