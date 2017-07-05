Думский комитет согласовал кандидатуру Зуева на должность посла РФ в Азербайджане

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в среду поддержал кандидатуру Георгия Зуева на должность посла РФ в Азербайджане.
"Комитет сегодня поддержал кандидатуру Зуева на пост нашего посла в Азербайджане", - сказал "Интерфаксу" информированный источник в Госдуме.
В заседании комитета принял замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
Г.Зуев в настоящее время занимает пост заместителя директора департамента кадров МИД РФ.
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