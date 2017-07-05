Жертвами армянского террора с 1994 года стали 13 азербайджанских детей, заявляют в Баку

Более 30 азербайджанских детей пострадали от армянского террора, из них 13 - погибли говорится в заявлении Госкомитета по проблемам семьи, женщины и ребенка Азербайджана.
«Несмотря на то, что в 1994 году был объявлен режим прекращения огня, армяне продолжают убивать азербайджанских детей. За отчетный период от армянского терроризма пострадали 32 азербайджанских ребенка», - подчеркивается в заявлении, распространенном в связи с убийством армянской стороной 2-летней Захры Гулиевой.
Госкомитет отмечает, что 13 из них погибли, еще 19 получили ранения различной степени тяжести.
«Убийство 2-летней Захры Гулиевой и ее бабушки Сахибы Гулиевой, ранение другого гражданского лица и нанесение ущерба гражданским объектам в результате провокации ВС Армении является актом вандализма и показывает истинную террористическую сущностью армянского государства», - говорится в заявлении.
Госкомитет заявил о недопустимости детских страданий в результате военных действий. «Очень жаль, что в список пострадавших от армянской агрессии детей сегодня вписано имя Захры Гулиевой», - подчеркивает ведомство.
Госкомитет призвал мировое сообщество и страны-члены ООН дать правовую оценку совершаемым Арменией военным преступлениям.
Р.Бабаев
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