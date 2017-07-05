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Карабахский конфликт 05.07.2017 17:31

Жертвами армянского террора с 1994 года стали 13 азербайджанских детей, заявляют в Баку

Более 30 азербайджанских детей пострадали от армянского террора, из них 13 - погибли говорится в заявлении Госкомитета по проблемам семьи, женщины и ребенка Азербайджана.

«Несмотря на то, что в 1994 году был объявлен режим прекращения огня, армяне продолжают убивать азербайджанских детей. За отчетный период от армянского терроризма пострадали 32 азербайджанских ребенка», - подчеркивается в заявлении, распространенном в связи с убийством армянской стороной 2-летней Захры Гулиевой.

Госкомитет отмечает, что 13 из них погибли, еще 19 получили ранения различной степени тяжести.

«Убийство 2-летней Захры Гулиевой и ее бабушки Сахибы Гулиевой, ранение другого гражданского лица и нанесение ущерба гражданским объектам в результате провокации ВС Армении является актом вандализма и показывает истинную террористическую сущностью армянского государства», - говорится в заявлении.

Госкомитет заявил о недопустимости детских страданий в результате военных действий. «Очень жаль, что в список пострадавших от армянской агрессии детей сегодня вписано имя Захры Гулиевой», - подчеркивает ведомство.

Госкомитет призвал мировое сообщество и страны-члены ООН дать правовую оценку совершаемым Арменией военным преступлениям.

Р.Бабаев

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Тэги: АРМЕНИЯ, ТЕРРОР, ДЕТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]