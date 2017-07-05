Карасин и Абашидзе обсудят 7 июля в Праге имплементацию соглашения России и Грузии о таможенном мониторинге

На встрече замглавы МИД РФ Григория Карасина со спецпредставителем премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией 3урабом Абашидзе 7 июля в Праге будет обсуждаться нормализация российско-грузинских связей в сферах торговли, транспорта и гуманитарных контактов, информирует МИД РФ.

"В ходе консультаций будет продолжено обсуждение практических вопросов нормализации и развития российско-грузинских связей в сферах торговли, транспорта, гуманитарных контактов. Стороны обменяются мнениями и по весьма актуальной теме реализации соглашения 2011 года о механизме таможенного администрирования и мониторинга региональной торговли", - говорится в комментарии, опубликованном в среду на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В сообщении отмечается, что сторонами при содействии Швейцарии уже проделана большая подготовительная работа и "есть реальная возможность выйти на скорое подписание контрактов, необходимых для практической реализации соглашения".

"Надеемся, что Тбилиси предоставит давно запрошенные российской стороной разъяснения по вопросу таможенного оформления грузов на грузинской территории", - подчеркнули в российском МИД.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе и заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа 4 июля вылетели в Брюссель, где планируются их встречи в структурах Евросоюза.

"В Брюсселе 5 и 6 июля у нас будут встречи в структурах Евросоюза, где мы обсудим двустороннее сотрудничество. А уже 7 июля состоится встреча в Праге с заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным", - сказал З.Абашидзе журналистам в Тбилисском аэропорту.

По его словам, главным вопросом диалога в Праге будет имплементация договора, заключенного в 2011 году между Грузией и Россией по таможенному мониторингу.

"Мы готовы назвать ориентировочные сроки подписания контрактов по этому договору", - сказал З.Абашидзе.