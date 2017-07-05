Карасин и Абашидзе обсудят 7 июля в Праге имплементацию соглашения России и Грузии о таможенном мониторинге

На встрече замглавы МИД РФ Григория Карасина со спецпредставителем премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией 3урабом Абашидзе 7 июля в Праге будет обсуждаться нормализация российско-грузинских связей в сферах торговли, транспорта и гуманитарных контактов, информирует МИД РФ.
"В ходе консультаций будет продолжено обсуждение практических вопросов нормализации и развития российско-грузинских связей в сферах торговли, транспорта, гуманитарных контактов. Стороны обменяются мнениями и по весьма актуальной теме реализации соглашения 2011 года о механизме таможенного администрирования и мониторинга региональной торговли", - говорится в комментарии, опубликованном в среду на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В сообщении отмечается, что сторонами при содействии Швейцарии уже проделана большая подготовительная работа и "есть реальная возможность выйти на скорое подписание контрактов, необходимых для практической реализации соглашения".
"Надеемся, что Тбилиси предоставит давно запрошенные российской стороной разъяснения по вопросу таможенного оформления грузов на грузинской территории", - подчеркнули в российском МИД.
Ранее сообщалось, что спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе и заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа 4 июля вылетели в Брюссель, где планируются их встречи в структурах Евросоюза.
"В Брюсселе 5 и 6 июля у нас будут встречи в структурах Евросоюза, где мы обсудим двустороннее сотрудничество. А уже 7 июля состоится встреча в Праге с заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным", - сказал З.Абашидзе журналистам в Тбилисском аэропорту.
По его словам, главным вопросом диалога в Праге будет имплементация договора, заключенного в 2011 году между Грузией и Россией по таможенному мониторингу.
"Мы готовы назвать ориентировочные сроки подписания контрактов по этому договору", - сказал З.Абашидзе.
Мировая общественность не должна закрывать глаза на гибель невинных людей - Алиев
Россия в текущем сельхозгоду экспортирует 37-38 млн тонн зерна - Ткачев
Вице-президент ПА ОБСЕ подверг критике сопредседателей МГ ОБСЕ за отсутствие прогресса в урегулировании карабахского конфликта
Узбекнефтегаз и CNPC возобновили нефтяной проект в Узбекистане
Цены на нефть усилили падение, Brent опускалась ниже $48 за баррель
Страховщики в Азербайджане сократили за 5 месяцев на 8% сбор премий в рамках закона «Об обязательных видах страхования»
Ученые Перу воссоздали внешность женщины, правившей здесь 1,7 тыс. лет назад
Молодежное шествие к посольствам РФ, США и Франции в Баку в связи с гибелью 2-летней девочки в результате армянских обстрелов отложено
GM-АвтоВАЗ отзывает 2,7 тыс. Chevrolet Niva для замены топливных баков
Azeravtoyol получит 7 млн манатов на строительство автодороги в Тертерском районе
Azeravtoyol получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Шамахинском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Ширване
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»