Меркель, вероятно, встретится с Эрдоганом перед саммитом G20

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, как ожидается, проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом за день до начала саммита "Большой двадцатки", заявил в среду представитель канцлера Штеффен Зайберт.

"Переговоры, вероятно, состоятся завтра", - сказал представитель журналистам.

Встреча лидеров ФРГ и Турции пройдет в четверг в Гамбурге, где 7-8 июля пройдет саммит G20.