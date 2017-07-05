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Дальнее зарубежье 05.07.2017 17:44

Меркель, вероятно, встретится с Эрдоганом перед саммитом G20

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, как ожидается, проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом за день до начала саммита "Большой двадцатки", заявил в среду представитель канцлера Штеффен Зайберт.

"Переговоры, вероятно, состоятся завтра", - сказал представитель журналистам.

Встреча лидеров ФРГ и Турции пройдет в четверг в Гамбурге, где 7-8 июля пройдет саммит G20.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]