Пресс-релиз

С 3 июля 2017 года началась аккредитация журналистов для освещения крупнейшего молодёжного события года – ХIХ Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, который пройдёт с 14 по 22 октября в городе Сочи. Пройти аккредитацию можно до 31 августа на официальном сайте Фестиваля russia2017.com в разделе «Для СМИ».

Пресс-служба Российского информационно-культурного центра в Баку