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05.07.2017 17:47

ПРЕСС-РЕЛИЗ

С 3 июля 2017 года началась аккредитация журналистов для освещения крупнейшего молодёжного события года – ХIХ Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, который пройдёт с 14 по 22 октября в городе Сочи. Пройти аккредитацию можно до 31 августа на официальном сайте Фестиваля russia2017.com в разделе «Для СМИ».

Пресс-служба Российского информационно-культурного центра в Баку

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]