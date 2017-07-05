Страховщики в Азербайджане сократили за 5 месяцев на 8% сбор премий в рамках закона «Об обязательных видах страхования»

Страховые компании в Азербайджане, являющиеся членами Бюро по обязательному страхованию, в январе-мае 2017 года собрали премий в рамках закона «Об обязательных видах страхования» на сумму 43 млн 622 тыс. 601 манат, что на 8,1% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Палате по надзору за финансовыми рынками.
Действие закона «Об обязательных видах страхования» распространяется на 4 вида страхования: обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО), страхование недвижимого имущества, гражданской ответственности при эксплуатации недвижимого имущества, страхование пассажиров.
В январе-мае 2017 года премии членов бюро по ОСАГО составили 33 млн 556 тыс. 197,2 манатов (спад на 7% по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 года), по обязательному страхованию недвижимого имущества, принадлежащего физическим лицам – 9 млн 869 тыс. 767,77 манатов (спад на 11,4%).
Еще 141,302 тыс. маната страховщиками получено по страхованию гражданской ответственности при эксплуатации недвижимого имущества (спад на 13%), по страхованию пассажиров – 55,334 тыс. манатов (рост на 4,9%).
В отчетном периоде члены Бюро по этим 4 видам страхования произвели выплат на сумму 18 млн 295 тыс. 825,34 маната (рост на 24,8%), из которых 16 млн 876 тыс. 246 манатов – по ОСАГО (рост на 19,7%), еще 1 млн 401,174 манатов – по страхованию недвижимого имущества, принадлежащего физическим лицам (рост в 2,5 раза).
Бюро по обязательному страхованию создано в рамках внедрения закона «Об обязательных видах страхования». В настоящее время членами Бюро являются 17 страховых компаний, из них 14 компаний имеют право на предоставление услуг в рамках закона «Об обязательных видах страхования».
Основная функция Бюро – осуществление компенсационных выплат, управление определенным финансовым фондом, посредством которого будет производиться выплата этих компенсаций. Сами компенсационные выплаты будут производиться в случае банкротств страховых компаний, которые предоставляют услуги по обязательным видам страхования.
Членский взнос для страховых компаний, которые хотят стать учредителями и вступить в Бюро, составляет 200 тыс. манатов.
Если страховая компания заинтересована в предоставлении услуг по нескольким видам обязательного страхования, то по каждому виду она вносит отдельный депозит.
Размер разового депозита для членов Бюро по обязательному страхованию недвижимости составляет 100 тыс. манатов; обязательному страхованию ответственности владельцев недвижимого имущества – 100 тыс. манатов; обязательному страхованию автогражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО) – 200 тыс. манатов; обязательному страхованию пассажиров – 200 тыс. манатов.
А.Ахундов
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