Azeravtoyol получит 7 млн манатов на строительство автодороги в Тертерском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении ОАО «Azeravtoyol» из госбюджета 7 млн манатов на строительство автодороги Тертер-Сейдимли-Гарадаглы-Саров в Тертерском районе.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.

Автодорога Тертер-Сейдимли-Гарадаглы-Саров соединяет 20 населенных пунктов, в которых проживают 24 тыс. человек.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2017 год.

Минфину поручено обеспечение выделение данных средств.

Р.Бабаев