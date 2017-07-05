Azeravtoyol получит 7 млн манатов на строительство автодороги в Тертерском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении ОАО «Azeravtoyol» из госбюджета 7 млн манатов на строительство автодороги Тертер-Сейдимли-Гарадаглы-Саров в Тертерском районе.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.
Автодорога Тертер-Сейдимли-Гарадаглы-Саров соединяет 20 населенных пунктов, в которых проживают 24 тыс. человек.
Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2017 год.
Минфину поручено обеспечение выделение данных средств.
Р.Бабаев
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