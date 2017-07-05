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Регион 05.07.2017 20:21

В Турции задержали шесть боевиков ИГ, готовивших нападение на оппозиционный марш

Турецкая полиция задержала шесть боевиков группировки ИГ (запрещена в РФ), которые, по данным следствия, планировали атаку на оппозиционный марш Народно-республиканской партии (НРП), сообщает сайт местного издания "Хюрриет".

Четырех боевиков задержали в провинции Кайсери, а еще двух - в провинции Коджаэли.

По данным губернатора турецкой провинции Кайсери Сулеймана Камчы террористы намеревались атаковать оппозиционеров и обставить это таким образом, чтобы в атаке потом обвинили сторонников турецких властей.

Полиция уже усилила охрану марша, добавляет "Хюрриет". В настоящий момент участники марша пересекают провинцию Коджаэли.

Западные СМИ уточняют, что 450-километровый маршрут марша НРП пролегает от Анкары до Стамбула. Участники акции протестуют против внутренней политики президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ТЕРРОРИСТЫ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]