В Турции задержали шесть боевиков ИГ, готовивших нападение на оппозиционный марш

Турецкая полиция задержала шесть боевиков группировки ИГ (запрещена в РФ), которые, по данным следствия, планировали атаку на оппозиционный марш Народно-республиканской партии (НРП), сообщает сайт местного издания "Хюрриет".

Четырех боевиков задержали в провинции Кайсери, а еще двух - в провинции Коджаэли.

По данным губернатора турецкой провинции Кайсери Сулеймана Камчы террористы намеревались атаковать оппозиционеров и обставить это таким образом, чтобы в атаке потом обвинили сторонников турецких властей.

Полиция уже усилила охрану марша, добавляет "Хюрриет". В настоящий момент участники марша пересекают провинцию Коджаэли.

Западные СМИ уточняют, что 450-километровый маршрут марша НРП пролегает от Анкары до Стамбула. Участники акции протестуют против внутренней политики президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.