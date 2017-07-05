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Дальнее зарубежье 05.07.2017 20:40

Глава делегации сирийской оппозиции возлагает на США ответственность за события в Сирии

США должны нести ответственность за ситуацию в Сирии, заявил глава делегации сирийской оппозиции Ахмад аль-Бари.

"Я не вижу, что имеются государства, которые чувствуют ответственность относительного того, что творится в Сирии. За это должны нести ответственность США, которые постоянно берегут израильскую границу с тем, чтобы до этих мест не дошли боевые действия, а также к иорданским границам. И заявляют, что на удаленности 30 км от границ мы предоставили группировки сами себе", - сказал он журналистам в среду.

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Тэги: СИРИЯ, ОППОЗИЦИЯ, США, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]