Глава делегации сирийской оппозиции возлагает на США ответственность за события в Сирии

США должны нести ответственность за ситуацию в Сирии, заявил глава делегации сирийской оппозиции Ахмад аль-Бари.

"Я не вижу, что имеются государства, которые чувствуют ответственность относительного того, что творится в Сирии. За это должны нести ответственность США, которые постоянно берегут израильскую границу с тем, чтобы до этих мест не дошли боевые действия, а также к иорданским границам. И заявляют, что на удаленности 30 км от границ мы предоставили группировки сами себе", - сказал он журналистам в среду.