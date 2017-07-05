Глава делегации сирийской оппозиции возлагает на США ответственность за события в Сирии

США должны нести ответственность за ситуацию в Сирии, заявил глава делегации сирийской оппозиции Ахмад аль-Бари.
"Я не вижу, что имеются государства, которые чувствуют ответственность относительного того, что творится в Сирии. За это должны нести ответственность США, которые постоянно берегут израильскую границу с тем, чтобы до этих мест не дошли боевые действия, а также к иорданским границам. И заявляют, что на удаленности 30 км от границ мы предоставили группировки сами себе", - сказал он журналистам в среду.
Мировая общественность не должна закрывать глаза на гибель невинных людей - Алиев
Россия в текущем сельхозгоду экспортирует 37-38 млн тонн зерна - Ткачев
Вице-президент ПА ОБСЕ подверг критике сопредседателей МГ ОБСЕ за отсутствие прогресса в урегулировании карабахского конфликта
Узбекнефтегаз и CNPC возобновили нефтяной проект в Узбекистане
Цены на нефть усилили падение, Brent опускалась ниже $48 за баррель
Страховщики в Азербайджане сократили за 5 месяцев на 8% сбор премий в рамках закона «Об обязательных видах страхования»
Ученые Перу воссоздали внешность женщины, правившей здесь 1,7 тыс. лет назад
Молодежное шествие к посольствам РФ, США и Франции в Баку в связи с гибелью 2-летней девочки в результате армянских обстрелов отложено
GM-АвтоВАЗ отзывает 2,7 тыс. Chevrolet Niva для замены топливных баков
Azeravtoyol получит 7 млн манатов на строительство автодороги в Тертерском районе
Azeravtoyol получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Шамахинском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Ширване
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»