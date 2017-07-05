В Дохе призывают к диалогу для решения конфликта с арабскими государствами

Власти Катара выступают за налаживание взаимоотношений с арабскими странами, которые ранее объявили об экономической блокаде в отношении Дохи, заявил в среду глава катарского МИД Мухаммед бен Абдуррахман аль-Тани.
"По прошествии 48 часов Катар продолжает призывать к диалогу, несмотря на нарушение норм международного права и явной агрессии (со стороны арабских стран - ИФ), которая ставит под угрозу все международные договоры", - сказал министр, выступая в исследовательском центре Chatham House в Лондоне.
"Мы поддержим любые серьезные попытки найти решение разногласий с нашими соседями", - добавил он.
5 июня Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипотношения с Катаром, объявив ему фактическую блокаду, обвинив катарское руководство в поддержке и финансировании террористических группировок и вмешательстве во внутренние дела других стран.
Позднее они направили Катару список требований из 13 пунктов, выполнение которых позволит им снять блокаду. В понедельник было принято решение о продлении срока этого ультиматума на 48 часов. В Дохе эти требования сочли "нереалистичными" и отказались выполнять их.
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