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Дальнее зарубежье 05.07.2017 20:57

В Дохе призывают к диалогу для решения конфликта с арабскими государствами

Власти Катара выступают за налаживание взаимоотношений с арабскими странами, которые ранее объявили об экономической блокаде в отношении Дохи, заявил в среду глава катарского МИД Мухаммед бен Абдуррахман аль-Тани.

"По прошествии 48 часов Катар продолжает призывать к диалогу, несмотря на нарушение норм международного права и явной агрессии (со стороны арабских стран - ИФ), которая ставит под угрозу все международные договоры", - сказал министр, выступая в исследовательском центре Chatham House в Лондоне.

"Мы поддержим любые серьезные попытки найти решение разногласий с нашими соседями", - добавил он.

5 июня Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипотношения с Катаром, объявив ему фактическую блокаду, обвинив катарское руководство в поддержке и финансировании террористических группировок и вмешательстве во внутренние дела других стран.

Позднее они направили Катару список требований из 13 пунктов, выполнение которых позволит им снять блокаду. В понедельник было принято решение о продлении срока этого ультиматума на 48 часов. В Дохе эти требования сочли "нереалистичными" и отказались выполнять их.

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Тэги: КАТАР, СТРАНЫ, ДИАЛОГ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]