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Карабахский конфликт 05.07.2017 18:50

Вице-президент ПА ОБСЕ подверг критике сопредседателей МГ ОБСЕ за отсутствие прогресса в урегулировании карабахского конфликта

Вице-президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Азай Гулиев выступил с критикой в адрес сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, обвинив их в отсутствии прогресса в переговорах.

«Они (сопредседатели - ИФ) до сих пор не достигли никакого результата в переговорах», - заявил А.Гулиев, выступая в среду на 26-й годовой сессии ПА ОБСЕ в Минске.

По его словам, сопредседатели МГ ОБСЕ проигнорировали приглашение принять участие в годовой сессии ПА организации.

«Думаю, что сопредседатели МГ должны сотрудничать с другими институтами ОБСЕ. Наши избиратели всегда спрашивают у нас о развитии этого процесса и отношении к нему сопредседателей Минской группы. Еще раз предлагаю пригласить сопредседателей МГ на годовую сессию», - подчеркнул вице-президент ПА ОБСЕ.

Р.Бабаев

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Тэги: ОБСЕ, ПОСРЕДНИКИ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]