Вице-президент ПА ОБСЕ подверг критике сопредседателей МГ ОБСЕ за отсутствие прогресса в урегулировании карабахского конфликта

Вице-президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Азай Гулиев выступил с критикой в адрес сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, обвинив их в отсутствии прогресса в переговорах.

«Они (сопредседатели - ИФ) до сих пор не достигли никакого результата в переговорах», - заявил А.Гулиев, выступая в среду на 26-й годовой сессии ПА ОБСЕ в Минске.

По его словам, сопредседатели МГ ОБСЕ проигнорировали приглашение принять участие в годовой сессии ПА организации.

«Думаю, что сопредседатели МГ должны сотрудничать с другими институтами ОБСЕ. Наши избиратели всегда спрашивают у нас о развитии этого процесса и отношении к нему сопредседателей Минской группы. Еще раз предлагаю пригласить сопредседателей МГ на годовую сессию», - подчеркнул вице-президент ПА ОБСЕ.

Р.Бабаев