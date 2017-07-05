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Социум 05.07.2017 19:11

Молодежное шествие к посольствам РФ, США и Франции в Баку в связи с гибелью 2-летней девочки в результате армянских обстрелов отложено

Запланированный на четверг в Баку марш молодежи в связи с убийством в результате армянского обстрела 2-летней Захры Гулиевой отложен, сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Азербайджана.

«На состоявшейся в среду встрече с членами молодежных организаций было решено, что прямые обращения в международные организации и встречи с их представителями, а также использование социальных сетей с целью информирования мировой общественности об актах вандализма и террора, осуществляемых Арменией против Азербайджана, принесут больше пользы, чем проведение шествия», - сказано в сообщении.

В этой связи, шествие к посольствам стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, с инициативой проведения которого ранее выступили ряд молодежных организаций, отложено.

Ранее сообщалось о планах проведения 5 июля молодежного шествия перед зданиями посольств России, США и Франции в Баку, являющихся сопредседателями Минской группы ОБСЕ переговорного процесса по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.

ВС Армении 4 июля около 20:40 обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы, 1965 года рождения, была доставлена в больницу и прооперирована. Также был нанесен ущерб гражданским объектам.

В связи с инцидентом Генпрокуратура Азербайджана возбудила Уголовное дело по 7 статьям.

Р.Бабаев

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Тэги: ДЕВОЧКА, УБИЙСТВО, АКЦИЯ


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