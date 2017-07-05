Советники президента Молдавии отправились в РФ обсуждать приднестровское урегулирование

Секретарь Высшего совета безопасности Молдавии Артур Гуменюк и советник президента Молдавии по реинтеграции Василий Шова полетели в среду в Москву на переговоры по вопросам приднестровского урегулирования, сообщил глава республики Игорь Додон на встрече с аккредитованными в Кишиневе главами дипломатических представительств.
Президент написал на своей странице в Facebook, что рассказал дипломатам о своей позиции по различным вопросам общественно-политической жизни.
"Подтвердил свою позицию по смешанной системе голосования. Мои коллеги (депутаты Партии социалистов - "ИФ") поддержат в парламенте соответствующий проект, в основу которого положены предложенные мною критерии, независимо от каких бы то ни было толкований и рекомендаций", - подчеркнул И.Додон.
"Также обсудили предстоящую реформу правительства. В данном контексте, подтвердил позицию о поддержке сокращения количества министерств. Обсудили положение в Кишиневе, вопрос смещения с занимаемой должности мэра Дорина Киртоакэ (Партия социалистов инициировала референдум по этому вопросу - "ИФ")", - отметил президент.
Говоря о решении Европарламента об оказании макрофинансовой помощи Молдавии, И.Додон подчеркнул, что "эти деньги должны выделяться исключительно на проведение реформ, и ни в коем случае не должны носить геополитический характер".
"Оценил как весьма продуктивные недавние мои визиты в Москву, Санкт-Петербург, Турцию, Венгрию и Азербайджан. Высказал уверенность в том, что нам удастся добиться хороших результатов и в ходе предстоящих вскоре визитов в Белоруссию, Грецию, Таджикистан, Туркменистан, Ватикан и др. Также повторно отметил необходимость ускорения принятия пакета законов о статусе АТО Гагаузия. Эта позиция поддержана посольским корпусом. Диалог в данном формате будет продолжен, так как доказал свою пользу для обеих сторон", - подытожил И.Додон.
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