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Дальнее зарубежье 05.07.2017 21:29

Трамп обсудил с президентом Египта ситуацию с Катаром и Северной Кореей

Разногласия между Катаром и арабскими странами обсудил президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, сообщил Белый дом.

"Президент Трамп призвал все стороны к конструктивным переговорам для урегулирования разногласий, а также вновь подчеркнул необходимость для всех стран выполнять свои обязательства, принятые на саммите в Эр-Рияде, по прекращению финансирования террористов и дискредитации идеологии экстремизма", - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, распространенном в среду.

Кроме того, отмечается в документе, Д.Трамп обсудил с президентом Египта "угрозу со стороны Северной Кореи".

"Президент Трамп подчеркнул необходимость для всех стран полностью выполнять резолюции СБ ООН по Северной Корее, прекратить принимать северокорейских рабочих, прекратить предоставлять Северной Корее экономические или военные льготы", - отмечается в пресс-релизе.

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Тэги: США, ТРАМП, ЕГИПЕТ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]