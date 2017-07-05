США считают, что КНДР испытала новую модель ракеты, модифицировав одноступенчатую KN-17 - СМИ

В США пришли к выводу, что испытанная ранее на этой неделе КНДР межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) - новая модель, созданная при модификации ракеты типа KN-17, сообщает в среду Си-Эн-Эн со ссылкой на неназванных американских официальных лиц.

По данным американских специалистов, сначала северокорейские инженеры доставили к месту пуска уже известную США одноступенчатую KN-17, однако потом прикрепили к ней вторую ступень. Именно благодаря этому ракета пролетела в ходе испытания достаточное расстояние, чтобы считаться именно МБР, отмечает Си-Эн-Эн.

Теперь эксперты в США занимаются оценкой технических характеристик второй ступени, чтобы определить возможности новой северокорейской ракеты.

Днем ранее Си-Эн-Эн сообщал, что вторая ступень позволила продлить полет ракеты на 30 секунд. В общей сложности находилась в воздухе в течение 37 минут.

Как сообщалось, в Минобороны РФ заявили, что баллистическая ракета, запущенная во вторник в Северной Корее, не представляла опасности для России, ее полет отслеживался средствами Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

"Запуск был произведен в направлении от границ России, и опасности для РФ не представлял", - сказано в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс-АВН" во вторник.

Уточняется, что "ракета поднялась на высоту 535 км и пролетела около 510 км, упав в центральной части Японского моря".

"Параметрические данные полета баллистической цели соответствуют тактико-техническим характеристикам баллистической ракеты средней дальности", - говорится в сообщении.

Во вторник Центральное телевидение КНДР сообщило об испытании первой межконтинентальной баллистической ракеты.