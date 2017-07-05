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Регион 05.07.2017 22:06

Тиллерсон обсудит в Турции двустороннюю и региональную повестку - госдеп США

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетит Турцию 9-10 июля, сообщил госдепартамент.

"Госсекретарь поедет в Стамбул (Турция) 9-10 июля, где он встретится с турецкими высокопоставленными официальными лицами и обсудит ряд двусторонних и региональных вопросов", - говорится в сообщении Госдепартамента, распространенном в среду.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, ТУРЦИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]