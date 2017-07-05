Тиллерсон обсудит в Турции двустороннюю и региональную повестку - госдеп США

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетит Турцию 9-10 июля, сообщил госдепартамент.

"Госсекретарь поедет в Стамбул (Турция) 9-10 июля, где он встретится с турецкими высокопоставленными официальными лицами и обсудит ряд двусторонних и региональных вопросов", - говорится в сообщении Госдепартамента, распространенном в среду.