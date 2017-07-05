Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9328 RUR   0.0287 GBR   2.2001 TRY   0.4786

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.07 Brent   49.68

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 33° Завтра 22° 31° 8 Июл 21° 29° 9 Июл 21° 28°

Дальнее зарубежье 05.07.2017 21:25

Арабские страны заявили о намерении оставить в силе блокаду Катара

"Четверка" арабских государств планирует продолжить экономический и политический бойкот, который ранее был предпринят в отношении Катара, заявил в среду министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

"Блокада (Катара - ИФ) останется в силе", - сказал министр, выступая с речью по итогам встречи глав МИД арабских стран в Каире.

При этом А.аль-Джубейр подчеркнул, что ответ, который Доха предоставила на требования арабских стран, не содержит оснований для отмены блокады.

"Политический и экономический бойкот будет действовать до тех пор, пока Катар не изменит свою политику", - добавил он.

5 июня Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипотношения с Катаром, объявив ему фактическую блокаду, обвинив катарское руководство в поддержке и финансировании террористических группировок и вмешательстве во внутренние дела других стран.

Позднее они направили Катару список требований из 13 пунктов, выполнение которых позволит им снять блокаду. В Дохе эти требования сочли "нереалистичными" и отказались выполнять их.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАТАР, БЛОКАДА, ПЛАНЫ


Похожие новости


В МИД Британии настаивают на ослаблении арабскими странами блокады против Дохи Катар призывает Израиль снять блокаду с сектора Газа

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]