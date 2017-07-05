Мировая общественность не должна закрывать глаза на гибель невинных людей - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал мировую общественность не закрывать глаза на убийство невинных людей.
«Мировая общественность не должна закрывать глаза на гибель невинных людей», - написал И.Алиев в своем микроблоге twitter.
ВС Армении 4 июля около 20:40 обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы, 1965 года рождения, была доставлена в больницу и прооперирована. Также был нанесен ущерб гражданским объектам.
В связи с инцидентом Генпрокуратура Азербайджана возбудила Уголовное дело по 7 статьям.
А.Азизов
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