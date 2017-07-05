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Карабахский конфликт 05.07.2017 22:00

Мировая общественность не должна закрывать глаза на гибель невинных людей - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал мировую общественность не закрывать глаза на убийство невинных людей.

«Мировая общественность не должна закрывать глаза на гибель невинных людей», - написал И.Алиев в своем микроблоге twitter.

ВС Армении 4 июля около 20:40 обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы, 1965 года рождения, была доставлена в больницу и прооперирована. Также был нанесен ущерб гражданским объектам.

В связи с инцидентом Генпрокуратура Азербайджана возбудила Уголовное дело по 7 статьям.

А.Азизов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ТВИТТЕР, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]