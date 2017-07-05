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ТЭК 05.07.2017 21:20

Цены на нефть усилили падение, Brent опускалась ниже $48 за баррель

Цены на нефть усилили падение на торгах в среду на сохраняющихся опасениях избытка запасов сырья на мировом рынке.

Невысокая активность торгов после праздничного дня усиливает колебания цен, пишет Dow Jones.

Сентябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:55 снизилась на $1,45 (2,92%) до $48,16 за баррель. В течение сессии цена Brent опускалась ниже $48 за баррель.

Августовские фьючерсы на нефть WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $1,62 (3,44%) - до $45,45 за баррель.

"Объемы торгов довольно низкие, - отмечает аналитик Energy Aspects Ричард Мэллинсон. - Серьезного изменения фундаментальных факторов не произошло. Мы наблюдали подъем цен на нефть в течение восьми сессий подряд, а теперь этот период подошел к концу, и настрой рынка по-прежнему "медвежий".

Рынок ждет данных Американского института нефти (API) о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю, которые появятся позднее в среду.

Публикация официальных данных о запасах в США перенесена на 6 июля из-за пришедшегося на эту неделю праздника.

Как сообщалось, в июне страны ОПЕК увеличили нефтедобычу на 260 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с маем. Примерно половина повышения объясняется ростом производства нефти в Ливии и Нигерии, освобожденных от участия в соглашении об ограничении добычи.

Такая ситуация вызывает у инвесторов опасения, что мер ОПЕК+ будет недостаточно для сокращения мировых запасов топлива.

Дополнительным негативным фактором в среду стало укрепление доллара США относительно евро в преддверии публикации протокола июньского заседания Федеральной резервной системы. Сильный доллар снижает привлекательность сырьевых товаров в качестве объектов для инвестиций.

Между тем аналитик банка UBS Джованни Стауново полагает, что Brent и WTI к концу года подорожают на 23% и 20% соответственно, до $58 и $60 за баррель. По его мнению, рост предложения в третьем квартале начнет отставать от увеличения спроса, запасы начнут активнее опустошаться, и котировки повысятся.

Эксперты банка Raymond James еще более оптимистичны - согласно их прогнозу, нефть подорожает до $65 за баррель, тогда как недавнее падение стоимости топлива вызвано чрезмерно негативным тоном новостей, который отвлекает внимание инвесторов от в целом благоприятной картины рынка.

В Citigroup также прогнозируют подъем цен на нефть. Эксперты полагают, что недавнее повышение стоимости нефти может быть индикатором нового ралли на рынке, которое будет поддерживаться благодаря сокращения запасов сырья во втором полугодии.

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Тэги: НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]