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Дальнее зарубежье 06.07.2017 10:00

В Океании близ Королевства Тонга зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано в акватории Тихого океана в 133 км к востоку-северо-востоку от столицы островного государства Королевство Тонга - города Нукуалофа (остров Тонгатапу), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 02:29 мск в четверг землетрясения имел координаты -20.95 градуса южной широты и -173.94 градуса западной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

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Тэги: ОКЕАНИЯ, ТОНГА, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]