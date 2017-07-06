В Океании близ Королевства Тонга зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано в акватории Тихого океана в 133 км к востоку-северо-востоку от столицы островного государства Королевство Тонга - города Нукуалофа (остров Тонгатапу), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 02:29 мск в четверг землетрясения имел координаты -20.95 градуса южной широты и -173.94 градуса западной долготы.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".
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