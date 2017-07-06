Озабоченные экологией жители юга Киргизии вынудили золотодобывающую компанию прекратить работу

Компания, занимающаяся добычей рассыпного золота, прекратила работу в Чаткальском районе Джалал-Абадской области Киргизии из-за протестов местных жителей.

"У местных жителей нет доверия к компании, она не выполнила свои обязательства перед ними, жители стали решать проблему доступными ими способами - блокировать дорогу и работу компании. После проведения переговоров с участием местных властей было принято решение приостановить добычу золота и вывезти технику", - сообщил в четверг "Интерфаксу" представитель местного кенеша (совета).

Он отметил, что таким образом жители села Чандалаш Чаткалького района многочисленными протестами и требованиями заставили компанию "Консолитед Аурум" прекратить добывать рассыпное золото в долине реки Чаткал.

"Местные жители неоднократно требовали от компании прекратить добывать золото с нарушением норм, вырубать реликтовые деревья, загрязнять реку, откуда они берут воду на хозяйственные и бытовые нужды", - подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, при получении лицензии на добычу золота и в начале проведения работ компания также обещала решить ряд проблем жителей села Чандалаш, в том числе построить мост и отремонтировать дорогу, но ничего не сделала.

Долина реки Чаткал, а также горные ущелья в этой местности имеют залежи рассыпного золота, которое в результате смывов и ссыпания осело вдоль всего течения реки. По данным местных властей, лицензию на разработку и добычу в месторождениях золота Чаткальского района имеют более 100 горнодобывающих компаний, но работают не более десяти.

Местная компания "Консолитед Аурум" в 2016-году получила лицензию на 28,5 га земли в селе Чандалаш и начала разработку в месторождении с весны 2017 года.