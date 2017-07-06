Проект модернизации обогатительной фабрики в АО "Чиатурмарганец", предусматривающий строительство фактически нового и экологически безопасного предприятия по обогащению марганцевой руды, планируется осуществить до конца 2018 года.

Так определено планом действия специального управляющего, назначенного в мае этого года правительством Грузии в крупнейшем в стране холдинге по производству марганца и ферросплавов Georgian Manganese.

Как сообщили "Интерфаксу" в Georgian Manganese, уже достигнута договоренность с германской компанией Allminieral Aufbereitungstechnik GmBH & Co, которая построит и оснастит технологиями новое предприятие.

Согласно проекту, обогатительная фабрика, стоимость которой оценивается в $22 млн, будет производить 200 тонн марганцевого концентрата в час.

Представитель холдинга отметил, что фабрика будет оснащена системой оборотного водоснабжения с фильтрацией воды, что сведет к минимуму вредное воздействие на окружающую среду и риски загрязнения реки Квирила, а в перспективе появится возможность получать марганцевые концентраты и после переработки шламов, складируемых в хранилище.

Как сообщалось, Georgian Manganese, который уже многие годы владеет лицензией на добычу марганца и осуществляет его обогащение и переработку, не раз подвергалось штрафам из-за нарушения природоохранного законодательства и созданной его предприятиями тяжелой экологической ситуации, чем и было обусловлено назначение в холдинге специального управляющего для исправления этой ситуации.

Холдинг Georgian Manganese объединяет горно-обогатительный комбинат "Чиатурмарганец" и завод ферросплавов в Зестафони, а также обеспечивающее их электроэнергией ООО "Варцихе-2005" (каскад ГЭС).

Марганцевый концентрат и ферросплавы, производимые на предприятиях Georgian Manganese Holding Limited, являются одним из основных экспортных товаров Грузии, обеспечивая около 20% всего экспорта страны.

Украинская группа "Приват", владеющая холдингом Georgian Manganese, в апреле 2013 года перевела его на свою американскую структуру Georgian American Alloys.