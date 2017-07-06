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Регион 06.07.2017 10:30

Новую обогатительную фабрику на грузинском "Чиатурмарганце" планируют ввести до конца 2018 г

Проект модернизации обогатительной фабрики в АО "Чиатурмарганец", предусматривающий строительство фактически нового и экологически безопасного предприятия по обогащению марганцевой руды, планируется осуществить до конца 2018 года.

Так определено планом действия специального управляющего, назначенного в мае этого года правительством Грузии в крупнейшем в стране холдинге по производству марганца и ферросплавов Georgian Manganese.

Как сообщили "Интерфаксу" в Georgian Manganese, уже достигнута договоренность с германской компанией Allminieral Aufbereitungstechnik GmBH & Co, которая построит и оснастит технологиями новое предприятие.

Согласно проекту, обогатительная фабрика, стоимость которой оценивается в $22 млн, будет производить 200 тонн марганцевого концентрата в час.

Представитель холдинга отметил, что фабрика будет оснащена системой оборотного водоснабжения с фильтрацией воды, что сведет к минимуму вредное воздействие на окружающую среду и риски загрязнения реки Квирила, а в перспективе появится возможность получать марганцевые концентраты и после переработки шламов, складируемых в хранилище.

Как сообщалось, Georgian Manganese, который уже многие годы владеет лицензией на добычу марганца и осуществляет его обогащение и переработку, не раз подвергалось штрафам из-за нарушения природоохранного законодательства и созданной его предприятиями тяжелой экологической ситуации, чем и было обусловлено назначение в холдинге специального управляющего для исправления этой ситуации.

Холдинг Georgian Manganese объединяет горно-обогатительный комбинат "Чиатурмарганец" и завод ферросплавов в Зестафони, а также обеспечивающее их электроэнергией ООО "Варцихе-2005" (каскад ГЭС).

Марганцевый концентрат и ферросплавы, производимые на предприятиях Georgian Manganese Holding Limited, являются одним из основных экспортных товаров Грузии, обеспечивая около 20% всего экспорта страны.

Украинская группа "Приват", владеющая холдингом Georgian Manganese, в апреле 2013 года перевела его на свою американскую структуру Georgian American Alloys.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЗАВОД, ВВОД, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]