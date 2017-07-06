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СНГ 06.07.2017 10:45

Двух вербовщиков террористов задержали в Киргизии

В Киргизии задержаны два члена международной террористической организации, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.

"Накануне органами ГКНБ в ходе проводимых контртеррористических мероприятий, направленных на нейтрализацию деятельности подпольных террористических ячеек, задержан активный функционер международной террористической организации - гражданин Киргизии, 1994 года рождения", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, по указанию главарей террористов задержанный занимался активной пропагандой "джихада" в социальных сетях с целью вербовки новых боевиков.

"Также, в ходе проводимых контртеррористических мероприятий по пресечению каналов вербовки и переправки граждан в зону вооруженных конфликтов в Сирии, задержан другой гражданин Киргизии, активный эмиссар-пропагандист международной террористической организации", - добавил он.

Он пояснил, что задержанный вел активную вербовочную работу среди населения путем создания в одной из социальных сетей группы, призывающей вступать в состав бандформирований.

"Задержанный успел осуществить вербовку и переправку в Сирию двух граждан Киргизии, один из которых уже погиб в ходе боевых действий", - отметил собеседник агентства.

В ведомстве сообщили, что задержанные водворены в СИЗО ГКНБ, следственными органами спецслужбы возбуждены уголовные дела.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ТЕРРОРИСТЫ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]