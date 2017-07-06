Двух вербовщиков террористов задержали в Киргизии

В Киргизии задержаны два члена международной террористической организации, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.
"Накануне органами ГКНБ в ходе проводимых контртеррористических мероприятий, направленных на нейтрализацию деятельности подпольных террористических ячеек, задержан активный функционер международной террористической организации - гражданин Киргизии, 1994 года рождения", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, по указанию главарей террористов задержанный занимался активной пропагандой "джихада" в социальных сетях с целью вербовки новых боевиков.
"Также, в ходе проводимых контртеррористических мероприятий по пресечению каналов вербовки и переправки граждан в зону вооруженных конфликтов в Сирии, задержан другой гражданин Киргизии, активный эмиссар-пропагандист международной террористической организации", - добавил он.
Он пояснил, что задержанный вел активную вербовочную работу среди населения путем создания в одной из социальных сетей группы, призывающей вступать в состав бандформирований.
"Задержанный успел осуществить вербовку и переправку в Сирию двух граждан Киргизии, один из которых уже погиб в ходе боевых действий", - отметил собеседник агентства.
В ведомстве сообщили, что задержанные водворены в СИЗО ГКНБ, следственными органами спецслужбы возбуждены уголовные дела.
Посольство США в Баку призвало американских граждан к бдительности в связи с возможными акциями
Глава ИВ Физулинского района рассказал военным атташе о ситуации в прифронтовой зоне
Глава Генштаба ВС Азербайджана примет участие в международной конференции в США
Покупка азербайджанского метанолового завода обошлась SOCAR в 810 млн манатов
Страховщики Азербайджана в I полугодии выписали более 12 тыс. полисов Green Card
Курс маната к доллару по итогам валютного аукциона - 1,7022 манат/$1
Сборная Азербайджана в июльском рейтинге ФИФА опустилась на 80-ое место
Азербайджанские пограничники задержали контрабандистов сигарет из Ирана
Ученые Перу воссоздали внешность женщины, правившей здесь 1,7 тыс. лет назад
Azeravtoyol получит 7 млн манатов на строительство автодороги в Тертерском районе
Azeravtoyol получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Шамахинском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Ширване
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Банк ВТБ (Азербайджан) выпустил рублевую карту «Баку-Москва»
В Баку состоялся пятый CEO Lunch
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»