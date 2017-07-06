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06.07.2017 10:11

В Баку состоялся пятый CEO Lunch

В Баку состоялся пятый CEO Lunch

Caspian European Club иCaspian American Clubпровели сегодня(5 июля Баку пятый CEO Lunch.

Как заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директорCaspian European Club иCaspian American ClubТельман Алиев, CEO Lunch – является одним из ключевых инструментов “networking”, и проводится с целью создания возможностей для общения руководителей компаний в неформальной обстановке и налаживания новых контактов. Он отметил, что Caspian European Club иCaspian American Clubпроводят CEO Lunch cучастием топ-менеджеров компанийCEIBC каждую третью среду месяца в Баку.
Тельман Алиев объявил, что следующий CEO Lunch в Баку состоится 20 сентября 2017 года в рамках Caspian Energy Transport Forum и Caspian Energy ICT Forum. Также он напомнил, что первый CEO Lunch в Тбилиси состоится 29 сентября текущего года и будет проводиться каждую последнюю пятницу месяца.

В качестве почетных гостей на СЕО Lunch приняли участие председатель Комитета Милли Меджлиса Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству Академик Зияд Самедзаде, и начальник главного управления финансово-тарифного и валютного контроля Государственного таможенного комитета Азербайджана Миргасым Вахабов.

Академик Зияд Самедзаде отметил, что на данный момент проводится много работ в законодательной отрасли, реализуются программы по развитию предпринимательства в Азербайджане. Миргасым Вахабов подчеркнул, что Государственный таможенный комитет тесно сотрудничает с Caspian European Club иCaspian American Club, активно участвует на проводимых Клубом мероприятиях, внимательно относится к просьбам и предложениям компаний-членов Клуба. «Мы очень довольны сложившемся на сегодняшний день плодородным сотрудничеством с CEIBC и надеемся на его дальнейшее продолжение», - завершил Миргасым Вахабов.

Гости поддержали мероприятие клуба в новом формате, отметив, что это позволит наладить более тесное сотрудничество между государством и частным сектором, представили участникам встречи информацию о возможностях расширения сотрудничества с представляемыми ими государственными структурами, рассказали об их деятельности, а также о предстоящих планах.
Для участников встречи были проведены презентации Veka Construction и MONT MMC.

В неформальной обстановке обсуждались проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, затрагивались интересующие их вопросы по ведению бизнеса в разных регионах страны, а также предложения по расширению сотрудничества в различных секторах экономики.

Компаниям, вступившим и продолжившим свое участие в CaspianEuropeanClubиCaspian American Club были вручены сертификаты.

Тельман Алиев напомнил, что Caspian European Club был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе. Председателем Caspian European Club является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

По его словам, с момента создания Caspian European Club способствует привлечению доходов от нефтяной отрасли на развитие ненефтяного сектора. Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций, работает в 50 странах мира, ведет активную работу в направлении поддержки диалога между государственными структурами и частным сектором.

Caspian Energy, Caspian Energy Forum, Caspian Energy Award, Caspian Energy Club, CaspianEuropeanClub,CaspianBusinessClub, CaspianAmericanClub,Caspian American Forum, CEO, CEO lunch, Brand Award, и многие другие являются зарегистрированными торговыми марками и принадлежатCaspian Energy International Media Group.

* При публикации материалов, информаций, статей, подготовке видео- и аудио- сюжетов ссылка на мероприятие Caspian European Club иCaspian American Club обязательна.

За дополнительной информацией просьба обращаться:

E-mail:info@caspianenergy.net;info@caspenergy.com

URL:www.caspianenergy.net;www.caspianenergy.org;www.caspianenergyforum.com

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ПРЕСС, РЕЛИЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]