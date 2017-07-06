В Баку состоялся пятый CEO Lunch
Caspian European Club иCaspian American Clubпровели сегодня(5 июля)в Баку пятый CEO Lunch.
Как заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директорCaspian European Club иCaspian American ClubТельман Алиев, CEO Lunch – является одним из ключевых инструментов “networking”, и проводится с целью создания возможностей для общения руководителей компаний в неформальной обстановке и налаживания новых контактов. Он отметил, что Caspian European Club иCaspian American Clubпроводят CEO Lunch cучастием топ-менеджеров компанийCEIBC каждую третью среду месяца в Баку.
Тельман Алиев объявил, что следующий CEO Lunch в Баку состоится 20 сентября 2017 года в рамках Caspian Energy Transport Forum и Caspian Energy ICT Forum. Также он напомнил, что первый CEO Lunch в Тбилиси состоится 29 сентября текущего года и будет проводиться каждую последнюю пятницу месяца.
В качестве почетных гостей на СЕО Lunch приняли участие председатель Комитета Милли Меджлиса Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству Академик Зияд Самедзаде, и начальник главного управления финансово-тарифного и валютного контроля Государственного таможенного комитета Азербайджана Миргасым Вахабов.
Академик Зияд Самедзаде отметил, что на данный момент проводится много работ в законодательной отрасли, реализуются программы по развитию предпринимательства в Азербайджане. Миргасым Вахабов подчеркнул, что Государственный таможенный комитет тесно сотрудничает с Caspian European Club иCaspian American Club, активно участвует на проводимых Клубом мероприятиях, внимательно относится к просьбам и предложениям компаний-членов Клуба. «Мы очень довольны сложившемся на сегодняшний день плодородным сотрудничеством с CEIBC и надеемся на его дальнейшее продолжение», - завершил Миргасым Вахабов.
Гости поддержали мероприятие клуба в новом формате, отметив, что это позволит наладить более тесное сотрудничество между государством и частным сектором, представили участникам встречи информацию о возможностях расширения сотрудничества с представляемыми ими государственными структурами, рассказали об их деятельности, а также о предстоящих планах.
Для участников встречи были проведены презентации Veka Construction и MONT MMC.
В неформальной обстановке обсуждались проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, затрагивались интересующие их вопросы по ведению бизнеса в разных регионах страны, а также предложения по расширению сотрудничества в различных секторах экономики.
Компаниям, вступившим и продолжившим свое участие в CaspianEuropeanClubиCaspian American Club были вручены сертификаты.
Тельман Алиев напомнил, что Caspian European Club был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе. Председателем Caspian European Club является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
По его словам, с момента создания Caspian European Club способствует привлечению доходов от нефтяной отрасли на развитие ненефтяного сектора. Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций, работает в 50 странах мира, ведет активную работу в направлении поддержки диалога между государственными структурами и частным сектором.
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