Шеннах выразил поддержку заявлению посредников по Карабаху после убийства мирных азербайджанских граждан

Содокладчик Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Стефан Шеннах (Stefan Schennach) выразил соболезнование родным и близким мирных азербайджанских граждан, погибших в результате армянских обстрелов села Алханлы Физулинского района.

"Я соболезную семьям Сахибы Аллахвердиевой и Захры Гулиевой, погибших при обстреле. Минская группа ОБСЕ сделала четкое заявление после убийства азербайджанских мирных жителей армянскими вооруженными формированиями - срочный призыв к прекращению огня!", - написал С.Шеннах в своем микроблоге твиттер.

ВС Армении 4 июля около 20:40 обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы, 1965 года рождения, была доставлена в больницу и прооперирована. Также был нанесен ущерб гражданским объектам.

В связи с инцидентом Генпрокуратура Азербайджана возбудила Уголовное дело по 7 статьям.

А.Азизов