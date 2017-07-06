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Внешняя политика 06.07.2017 10:23

Шеннах выразил поддержку заявлению посредников по Карабаху после убийства мирных азербайджанских граждан

Содокладчик Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Стефан Шеннах (Stefan Schennach) выразил соболезнование родным и близким мирных азербайджанских граждан, погибших в результате армянских обстрелов села Алханлы Физулинского района.

"Я соболезную семьям Сахибы Аллахвердиевой и Захры Гулиевой, погибших при обстреле. Минская группа ОБСЕ сделала четкое заявление после убийства азербайджанских мирных жителей армянскими вооруженными формированиями - срочный призыв к прекращению огня!", - написал С.Шеннах в своем микроблоге твиттер.

ВС Армении 4 июля около 20:40 обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы, 1965 года рождения, была доставлена в больницу и прооперирована. Также был нанесен ущерб гражданским объектам.

В связи с инцидентом Генпрокуратура Азербайджана возбудила Уголовное дело по 7 статьям.

А.Азизов

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Тэги: ПАСЕ, СОДОКЛАДЧИК, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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