Посольство Азербайджана в Литве предотвратило армянскую провокацию в связи с планами провести фотовыставку, посвященную незаконному режиму в Нагорном Карабахе

Посольство Азербайджана в Литве предотвратило армянскую провокацию, связанную с проведением в Вильнюсе фотовыставки, посвященной самопровозглашенному режиму, созданному на оккупированных азербайджанских территориях.
В сообщении МИД Азербайджана отмечается, что 5 июля посольство Армении в Литве совместно с Литовско-армянским Альянсом планировало организовать фотовыставку "Арцах: новое государство на древней земле".
Посольство Азербайджана в Вильнюсе обратилось к МИД Литвы, организовало встречу с руководством галереи, где планировалось провести выставку.
"Руководству галереи "Vartai" была дана информация об армяно-азербайджанском конфликте, а также отмечено, что проведение выставки нанесет ущерб азербайджано-литовским дружественным связям и по этой причине ее призвали убрать все фотографии", - отмечается в сообщении.
МИД подчеркивает, что руководство галереи выразило сожаление тем фактом, что армянская сторона ввело ее в заблуждение о целях фотовыставки и в течение получаса убрало все фотографии и закрыло вход в салон, где планировалась фотовыставка.
А.Азизов
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