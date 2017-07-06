Посольство Азербайджана в Литве предотвратило армянскую провокацию в связи с планами провести фотовыставку, посвященную незаконному режиму в Нагорном Карабахе

Посольство Азербайджана в Литве предотвратило армянскую провокацию, связанную с проведением в Вильнюсе фотовыставки, посвященной самопровозглашенному режиму, созданному на оккупированных азербайджанских территориях.

В сообщении МИД Азербайджана отмечается, что 5 июля посольство Армении в Литве совместно с Литовско-армянским Альянсом планировало организовать фотовыставку "Арцах: новое государство на древней земле".

Посольство Азербайджана в Вильнюсе обратилось к МИД Литвы, организовало встречу с руководством галереи, где планировалось провести выставку.

"Руководству галереи "Vartai" была дана информация об армяно-азербайджанском конфликте, а также отмечено, что проведение выставки нанесет ущерб азербайджано-литовским дружественным связям и по этой причине ее призвали убрать все фотографии", - отмечается в сообщении.

МИД подчеркивает, что руководство галереи выразило сожаление тем фактом, что армянская сторона ввело ее в заблуждение о целях фотовыставки и в течение получаса убрало все фотографии и закрыло вход в салон, где планировалась фотовыставка.

А.Азизов