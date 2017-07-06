Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9302 RUR   0.0284 GBR   2.2026 TRY   0.4718

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.13 Brent   47.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 30° Завтра 21° 28° 8 Июл 21° 28° 9 Июл 22° 30°

Дальнее зарубежье 06.07.2017 11:01

Два человека стали жертвами наводнений на юго-западе Японии

По меньшей мере, два человека погибли на острове Кюсю на юго-западе Японии в результате наводнения, вызванного ливневыми дождями, сообщают в четверг японский телеканал Эн-эйч-кей.

Один из погибших стал жертвой оползня, который сошел в районе города Хита в префектуре Оита. Также пострадали две женщины.

Тело второго погибшего обнаружили в районе города Асакура в префектуре Фукуока.

Число пропавших без вести, по различным данным, составляет не менее 15 - 17 человек.

Ранее исполняющий обязанности главы правительства (в связи с отъездом премьер-министра Синдзо Абэ на саммит G20) вице-премьер Японии Таро Асо объявил, что на острове Кюсю сложилась "чрезвычайная ситуация".

Значительный ущерб нанесен инфраструктурным объектам, жилым и другим постройкам. Пока власти не могут подсчитать сумму ущерба от стихийного бедствия.

К настоящему моменту предупреждения о необходимости эвакуироваться направлены более 550 тыс. жителей префектур Фукуока и Оита.

К борьбе со стихией привлечены около 7,5 тыс. военнослужащих, сотрудников полиции и спасателей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, НАВОДНЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Наводнение на юге Японии, 15 пропавших без вести

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]