Два человека стали жертвами наводнений на юго-западе Японии

По меньшей мере, два человека погибли на острове Кюсю на юго-западе Японии в результате наводнения, вызванного ливневыми дождями, сообщают в четверг японский телеканал Эн-эйч-кей.
Один из погибших стал жертвой оползня, который сошел в районе города Хита в префектуре Оита. Также пострадали две женщины.
Тело второго погибшего обнаружили в районе города Асакура в префектуре Фукуока.
Число пропавших без вести, по различным данным, составляет не менее 15 - 17 человек.
Ранее исполняющий обязанности главы правительства (в связи с отъездом премьер-министра Синдзо Абэ на саммит G20) вице-премьер Японии Таро Асо объявил, что на острове Кюсю сложилась "чрезвычайная ситуация".
Значительный ущерб нанесен инфраструктурным объектам, жилым и другим постройкам. Пока власти не могут подсчитать сумму ущерба от стихийного бедствия.
К настоящему моменту предупреждения о необходимости эвакуироваться направлены более 550 тыс. жителей префектур Фукуока и Оита.
К борьбе со стихией привлечены около 7,5 тыс. военнослужащих, сотрудников полиции и спасателей.
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