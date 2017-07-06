Доллар укрепляется к евро после публикации протокола июньского заседания ФРС

Доллар США укрепляется относительно евро в четверг после публикации протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), подтвердившего намерение американского ЦБ приступить к сокращению объема активов на балансе в ближайшие месяцы.

Баланс Федрезерва достиг $4,5 трлн в результате реализации Центробанком программы выкупа гособлигаций с 2009 года. ФРС намерена постепенно сокращать баланс за счет прекращения реинвестирования поступлений от погашаемых бумаг, ужесточая, таким образом, свою политику.

Эксперты рассчитывают, что сокращение объема активов на балансе ЦБ будет способствовать увеличению процентных ставок и росту курса доллара, хотя и менее быстрыми темпами, чем в случае подъема базовой процентной ставки, пишет MarketWatch.

Федрезерв может начать сокращение объема активов на балансе уже в сентябре и вновь поднять базовую ставку в декабре, отмечает аналитик OANDA Альфонсо Эспарза.

Тем не менее, по его словам, устойчивое сохранение инфляции ниже целевого уровня ФРС в 2%, может вынудить ФРС сделать паузу в нормализации кредитно-денежной политики, поддерживающей доллар.

Курс евро к доллару США опустился в четверг до $1,1335 по сравнению с $1,1352 на закрытие предыдущей сессии.

Иена дешевеет на фоне сохранения высокого спроса на валюты "тихой гавани" на фоне возросшей напряженности вокруг Северной Кореи.

Пара доллар/иена торгуется на уровне 113,18 иены против 113,26 иены накануне, курс евро к иене снизился до 128,28 иены по сравнению с 128,58 иены по итогам предыдущей сессии.