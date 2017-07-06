Почти 13 тыс. человек остались без света в Татарстане из-за непогоды

Ливни, грозы и сильный ветер привели к энергоавариям в Татарстане, энергоснабжение прервано в 103 населенных пунктах 10 районов республики, сообщается на сайте ГУ МЧС по Татарстану в четверг.
По данным ведомства, отключения электроэнергии затронули Буинский, Бугульминский, Дрожжановский, Елабужский, Аксубаевский, Чистопольский, Черемшанский, Нурлатский, Лениногорский, Альметьевский районы республики.
Всего без электричества остались 12 тыс. 764 человека.
К ликвидации последствий происшествия привлекаются 269 человек, 86 единиц техники, в том числе от МЧС России 125 человек, 19 единиц техники.
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