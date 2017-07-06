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СНГ 06.07.2017 11:33

Почти 13 тыс. человек остались без света в Татарстане из-за непогоды

Ливни, грозы и сильный ветер привели к энергоавариям в Татарстане, энергоснабжение прервано в 103 населенных пунктах 10 районов республики, сообщается на сайте ГУ МЧС по Татарстану в четверг.

По данным ведомства, отключения электроэнергии затронули Буинский, Бугульминский, Дрожжановский, Елабужский, Аксубаевский, Чистопольский, Черемшанский, Нурлатский, Лениногорский, Альметьевский районы республики.

Всего без электричества остались 12 тыс. 764 человека.

К ликвидации последствий происшествия привлекаются 269 человек, 86 единиц техники, в том числе от МЧС России 125 человек, 19 единиц техники.

Сильные дожди с ветром идут второй день в Татарстане.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТАТАРСТАН, НЕПОГОДА, ЭНЕРГОАВАРИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]