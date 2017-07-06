В Баку недоумевают на отсутствие реакции международного сообщества на убийство армянами азербайджанской девочки

Помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Новруз Мамедов недоумевает в связи с отсутствием реакции со стороны международных НПО и мировых государств на факт убийства 2-летней азербайджанской девочки в результате армянских обстрелов.
«Возникает вопрос, почему международные НПО, считающиеся соблюдение прав человека своей основной миссией, никак не реагируют и не говорят ни слова в связи с диким убийством женщины и ее внучки в результате обстрела села Алханлы?» - написал Н.Мамедов на своей странице в соцсети facebook.
По его мнению, такое отношение международных правозащитных НПО вызывает крайнее удивление.
«Считаю, что если уделяющие «повышенное внимание» этой сфере официальные лица ряда крупных государств относились бы справедливо и искренне к вопросу прав человека, то, несомненно, выразили бы свое отношение к убийству мирных граждан в Алханлы. Однако, к сожалению, это не так», - подчеркнул Н.Мамедов.
Как сообщалось ранее, ВС Армении 4 июля около 20:40 обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы, 1965 года рождения, была доставлена в больницу и прооперирована. Также был нанесен ущерб гражданским объектам.
В связи с инцидентом Генпрокуратура Азербайджана возбудила Уголовное дело по 7 статьям.
Р.Бабаев
Покупка азербайджанского метанолового завода обошлась SOCAR в 810 млн манатов
Страховщики Азербайджана в I полугодии выписали более 12 тыс. полисов Green Card
Курс маната к доллару по итогам валютного аукциона - 1,7022 манат/$1
Сборная Азербайджана в июльском рейтинге ФИФА опустилась на 80-ое место
Азербайджанские пограничники задержали контрабандистов сигарет из Ирана
Ученые Перу воссоздали внешность женщины, правившей здесь 1,7 тыс. лет назад
Azeravtoyol получит 7 млн манатов на строительство автодороги в Тертерском районе
Azeravtoyol получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Шамахинском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Ширване
Во Франции с начала 2017 года предотвращены семь терактов - МВД
Корабли и авиация Южной Кореи провели боевые стрельбы в районе Японского моря
В Бельгии опасаются нового теракта, ведется розыск предполагаемых террористов
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Банк ВТБ (Азербайджан) выпустил рублевую карту «Баку-Москва»
В Баку состоялся пятый CEO Lunch
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»