В Баку недоумевают на отсутствие реакции международного сообщества на убийство армянами азербайджанской девочки

Помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Новруз Мамедов недоумевает в связи с отсутствием реакции со стороны международных НПО и мировых государств на факт убийства 2-летней азербайджанской девочки в результате армянских обстрелов.

«Возникает вопрос, почему международные НПО, считающиеся соблюдение прав человека своей основной миссией, никак не реагируют и не говорят ни слова в связи с диким убийством женщины и ее внучки в результате обстрела села Алханлы?» - написал Н.Мамедов на своей странице в соцсети facebook.

По его мнению, такое отношение международных правозащитных НПО вызывает крайнее удивление.

«Считаю, что если уделяющие «повышенное внимание» этой сфере официальные лица ряда крупных государств относились бы справедливо и искренне к вопросу прав человека, то, несомненно, выразили бы свое отношение к убийству мирных граждан в Алханлы. Однако, к сожалению, это не так», - подчеркнул Н.Мамедов.

Как сообщалось ранее, ВС Армении 4 июля около 20:40 обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы, 1965 года рождения, была доставлена в больницу и прооперирована. Также был нанесен ущерб гражданским объектам.

В связи с инцидентом Генпрокуратура Азербайджана возбудила Уголовное дело по 7 статьям.

Р.Бабаев