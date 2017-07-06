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Регион 06.07.2017 11:47

Турецкая полиция задержала главу местного отделения "Международной амнистии"

Правоохранительные органы Турции задержали главу турецкого отделения правозащитной организации "Международная амнистия" Идил Эсер, а также семь других правозащитников, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на странице организации.

Согласно сообщению, задержания были проведены накануне, когда И.Эсер и ее коллеги принимали участие в семинаре в Стамбуле. Полиция также задержала двух специалистов по цифровой безопасности и управлению информацией, подданного Швеции и гражданина Германии, проводивших семинар.

"Мы глубоко обеспокоены и потрясены тем, что некоторые из ведущих турецких правозащитников, включая главу "Международной амнистии" в Турции, были задержаны в такой явно безосновательной манере", - заявил генеральный секретарь организации Салил Шетти.

"Это гротескное злоупотребление властью, которое подчеркивает опасности, с которыми правозащитники могут столкнуться в этой стране", - добавил он.

"Идил Эсер, а также те, кто был задержан вместе с ней, должны быть незамедлительно и безоговорочно выпущены на свободу", - призвал С.Шетти.

В июле 2016 года в Турции была совершена неудачная попытка военного переворота, после которой правительство произвело множество арестов и отстранений от должностей по подозрениям в причастности к мятежной оппозиции. Среди более 40 тыс. арестованных - иностранные журналисты и деятели правозащитного движения.

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Тэги: ТУРЦИЯ, НПО, ЗАДЕРЖАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]