Таджикский лидер призвал ускорить строительство компонентов энергопроекта CASA-1000

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в четверг на встрече руководителей стран-участниц проекта строительства линии электропередачи Центральная Азия - Южная Азия (CASA-1000) призвал не допускать дальнейшего замедления процесса его реализации.

"Меняющиеся внешние и региональные условия, вызовы и угрозы современного мира требуют от нас действенных и решительных мер для скорейшего и полного завершения проекта. По некоторым расчетам, ежегодно из-за задержки в реализации проекта страны-участницы теряют в совокупности более $500 млн", - заявил Э.Рахмон, обращаясь к участникам встречи, которая проходит в его загородной резиденции "Пугус".

В совещании принимают участие президент Афганистана Ашраф Гани, премьер-министры Пакистана и Киргизии Наваз Шариф и Сооронбай Жээнбеков.

Президент Таджикистана считает, что необходимо обеспечить реализацию всех запланированных мероприятий в установленные сроки, как можно скорее начать строительство отдельных компонентов на территории четырех стран-участниц, поддержать усилия Афганистана по скорейшему началу возведения линии электропередачи постоянного тока на его территории.

Он также отметил, что возведение более 1342 километров высоковольтных линий передачи постоянного и переменного тока, строительство конвертерных подстанций и применение новейшего оборудования ставят перед энергетиками дополнительные и серьезные задачи. "Для их своевременного решения жизненно важна полная поддержка стран-участниц проекта и партнеров по развитию", - подчеркнул Э.Рахмон.

"Проект CASA-1000 не только поддержит социально-экономическое развитие, но также соединит нас мощным энергетическим мостом, который, на наш взгляд, расширит и углубит сотрудничество в других сферах жизни наших стран. Кроме того, CASA-1000 является ключевым элементом регионального энергетического рынка, который сведет вместе производителей и потребителей электроэнергии в наших регионах", - сказал президент Таджикистана.

Э.Рахмон заявил, что Таджикистан имеет возможность экспортировать электроэнергию круглый год путем увеличения мощностей по ее производству. Для решения этой задачи, по его словам, уже построены и сданы в эксплуатацию две средних и серия малых ГЭС общей мощностью более 1200 мегаватт.

"К концу 2018 года мы запланировали сдачу в эксплуатацию первого агрегата крупной Рогунской ГЭС. В то же время, в стране реализован или находится на стадии реализации ряд проектов по реконструкции и увеличению производственных мощностей существующих гидроэнергетических объектов, а также по расширению сети линий электропередачи. Общий объем привлеченных на эти цели инвестиций составляет более $1,8 млрд", - отметил президент.

В рамках проекта CASA-1000 предусматривается строительство высоковольтной линии электропередачи 500 кВ от подстанции "Датка" в Киргизии до подстанции "Худжент" в Таджикистане и далее через Кабул (Афганистан) до преобразовательной станции в пакистанском Пешаваре.

Официальный старт строительства проекта CASA-1000 был дан в таджикском городе Турсунзаде в мае 2016 года. Планируется, что экспорт электроэнергии из Киргизии и Таджикистана в Афганистан и Пакистан будет осуществляться с мая по сентябрь, в период наличия излишков вырабатываемой электроэнергии.