06 июля 2017 года

Банк ВТБ (Азербайджан) выпустил рублевую карту «Баку-Москва»

С новой рублевой картой «Баку-Москва» банка ВТБ (Азербайджан) тратить деньги в России стало выгодно. Банк запустил новый продукт с получением Cash Back по безналичным операциям на территории России в размере 0,5% от потраченной суммы.

Карта «Баку-Москва» - это дебетовая рублевая карта со сроком действия 24 или 36 месяцев (по выбору клиента), предназначенная как для совершения безналичных платежей, так и для снятия наличных.

Картой «Баку-Москва» можно воспользоваться и в других странах, где рубли будут конвертироваться в необходимую клиенту валюту.

Если клиенту потребуется снять наличные средства с карты, то в банкоматах льготной сети ВТБ комиссия будет взиматься согласно «домашним» тарифам банка ВТБ (Азербайджан). В льготную сеть банкоматов ВТБ входят АТМ таких банков как ВТБ (Азербайджан), ВТБ (Грузия), ВТБ (Украина), ВТБ (Казахстан), ВТБ (Беларусь), а также ВТБ 24 и Почта банк России. На территории Азербайджана к льготной сети относятся банкоматы PashaBank и AccessBank.