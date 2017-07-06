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06.07.2017 11:27

Банк ВТБ (Азербайджан) выпустил рублевую карту «Баку-Москва»

06 июля 2017 года

Банк ВТБ (Азербайджан) выпустил рублевую карту «Баку-Москва»

С новой рублевой картой «Баку-Москва» банка ВТБ (Азербайджан) тратить деньги в России стало выгодно. Банк запустил новый продукт с получением Cash Back по безналичным операциям на территории России в размере 0,5% от потраченной суммы.

Карта «Баку-Москва» - это дебетовая рублевая карта со сроком действия 24 или 36 месяцев (по выбору клиента), предназначенная как для совершения безналичных платежей, так и для снятия наличных.

Картой «Баку-Москва» можно воспользоваться и в других странах, где рубли будут конвертироваться в необходимую клиенту валюту.

Если клиенту потребуется снять наличные средства с карты, то в банкоматах льготной сети ВТБ комиссия будет взиматься согласно «домашним» тарифам банка ВТБ (Азербайджан). В льготную сеть банкоматов ВТБ входят АТМ таких банков как ВТБ (Азербайджан), ВТБ (Грузия), ВТБ (Украина), ВТБ (Казахстан), ВТБ (Беларусь), а также ВТБ 24 и Почта банк России. На территории Азербайджана к льготной сети относятся банкоматы PashaBank и AccessBank.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]