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СНГ 06.07.2017 12:17

В Ульяновской области из-за непогоды вывозят детей из двух загородных лагерей

Дети из двух летних оздоровительных лагерей Ульяновской области в четверг вернутся домой из-за непогоды, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье"! в пресс-службе регионального Минобразования.

"Вчера днем на регион обрушился ураганный ветер и проливные дожди. В целях безопасности принято решение вывезти детей из лагерей "Ласточка" в Старомайнском районе и "Орленок" в Чердаклинском районе", - сказал собеседник агентства.

По его данным, в общей сложности домой вернутся около 180 школьников.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, УЛЬЯНОВСК, ДЕТИ, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]