В Ульяновской области из-за непогоды вывозят детей из двух загородных лагерей

Дети из двух летних оздоровительных лагерей Ульяновской области в четверг вернутся домой из-за непогоды, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье"! в пресс-службе регионального Минобразования.

"Вчера днем на регион обрушился ураганный ветер и проливные дожди. В целях безопасности принято решение вывезти детей из лагерей "Ласточка" в Старомайнском районе и "Орленок" в Чердаклинском районе", - сказал собеседник агентства.

По его данным, в общей сложности домой вернутся около 180 школьников.