Глава Генштаба ВС Азербайджана примет участие в международной конференции в США

Первый заместитель министра обороны Азербайджана, начальник Генерального штаба Вооруженных сил, генерал-полковник Наджмаддин Садыков отправился с визитом в США, сообщает пресс-служба оборонного ведомства страны.

«Начальник Генштаба ВС Азербайджана, генерал-полковник Н.Садыков отправился в Нью-Йорк для участия во второй Международной конференции начальников генеральных штабов", - отмечается в сообщении.

Конференция пройдет 6-7 июля в штаб-квартире ООН.

Р.Бабаев