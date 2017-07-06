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Дальнее зарубежье 06.07.2017 12:33

В Бельгии опасаются нового теракта, ведется розыск предполагаемых террористов

В федеральной прокуратуре Бельгии в четверг сообщили, что стражи порядка ведут розыск подозреваемых в террористической деятельности и опасаются нового теракта на территории страны.

"Мы разыскиваем еще нескольких подозреваемых в терроризме", - приводит фламандский телеканал VTM слова представителя федеральной прокуратуры Бельгии Эрика ван дер Стилта.

"Мы опасаемся, что после серии обысков они чувствуют себя загнанными в угол. Мы опасаемся той же реакции, что 22 марта (2016 года - ИФ)", - добавил он.

Накануне в ходе антитеррористического рейда полиция Бельгии задержала четырех человек в столичной коммуне Андерлехт. Во время обысков в их домах стражи правопорядка обнаружили автоматы Калашникова, боеприпасы и бронежилеты.

22 марта 2016 года в бельгийской столице произошли теракты в международном аэропорту "Завентем" и на станции метро "Мальбек". Жертвами нападений стали 32 человека, более 300 получили ранения.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ТЕРАКТ, ОПАСЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]