В Бельгии опасаются нового теракта, ведется розыск предполагаемых террористов

В федеральной прокуратуре Бельгии в четверг сообщили, что стражи порядка ведут розыск подозреваемых в террористической деятельности и опасаются нового теракта на территории страны.

"Мы разыскиваем еще нескольких подозреваемых в терроризме", - приводит фламандский телеканал VTM слова представителя федеральной прокуратуры Бельгии Эрика ван дер Стилта.

"Мы опасаемся, что после серии обысков они чувствуют себя загнанными в угол. Мы опасаемся той же реакции, что 22 марта (2016 года - ИФ)", - добавил он.

Накануне в ходе антитеррористического рейда полиция Бельгии задержала четырех человек в столичной коммуне Андерлехт. Во время обысков в их домах стражи правопорядка обнаружили автоматы Калашникова, боеприпасы и бронежилеты.

22 марта 2016 года в бельгийской столице произошли теракты в международном аэропорту "Завентем" и на станции метро "Мальбек". Жертвами нападений стали 32 человека, более 300 получили ранения.