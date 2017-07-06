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Происшествия 06.07.2017 11:46

Азербайджанские пограничники задержали контрабандистов сигарет из Ирана

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана предотвратили попытку контрабанды из Ирана партии сигарет.

«Примерно в 1:00 в ночь на четверг наряд пограничной заставы, расположенной на территории села Аббаслы Ярдымлинского района, обнаружил трех человек, двигающихся в направлении государственной границы», - сообщает пресс-служба ГПС Азербайджана.

Пограничники потребовали у незнакомцев остановиться и открыли предупредительный огонь в воздух.

«При попытке скрыться пограничники задержали жителей Ярдымлинского района Эльнура Иманова и Сарвана Османова. Третьему контрабандисту удалось скрыться, воспользовавшись темным временем суток», - говорится в сообщении.

Во время осмотра территории пограничники обнаружили 5,55 тыс. коробок контрабандных сигарет различных марок.

Р.Бабаев

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Тэги: ГРАНИЦА, НАРУШИТЕЛИ, СИГАРЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]