Азербайджанские пограничники задержали контрабандистов сигарет из Ирана

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана предотвратили попытку контрабанды из Ирана партии сигарет.

«Примерно в 1:00 в ночь на четверг наряд пограничной заставы, расположенной на территории села Аббаслы Ярдымлинского района, обнаружил трех человек, двигающихся в направлении государственной границы», - сообщает пресс-служба ГПС Азербайджана.

Пограничники потребовали у незнакомцев остановиться и открыли предупредительный огонь в воздух.

«При попытке скрыться пограничники задержали жителей Ярдымлинского района Эльнура Иманова и Сарвана Османова. Третьему контрабандисту удалось скрыться, воспользовавшись темным временем суток», - говорится в сообщении.

Во время осмотра территории пограничники обнаружили 5,55 тыс. коробок контрабандных сигарет различных марок.

Р.Бабаев