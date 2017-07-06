Азербайджанские пограничники задержали контрабандистов сигарет из Ирана

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана предотвратили попытку контрабанды из Ирана партии сигарет.
«Примерно в 1:00 в ночь на четверг наряд пограничной заставы, расположенной на территории села Аббаслы Ярдымлинского района, обнаружил трех человек, двигающихся в направлении государственной границы», - сообщает пресс-служба ГПС Азербайджана.
Пограничники потребовали у незнакомцев остановиться и открыли предупредительный огонь в воздух.
«При попытке скрыться пограничники задержали жителей Ярдымлинского района Эльнура Иманова и Сарвана Османова. Третьему контрабандисту удалось скрыться, воспользовавшись темным временем суток», - говорится в сообщении.
Во время осмотра территории пограничники обнаружили 5,55 тыс. коробок контрабандных сигарет различных марок.
Р.Бабаев
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