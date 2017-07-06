Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9302 RUR   0.0284 GBR   2.2026 TRY   0.4718

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.13 Brent   47.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 30° Завтра 21° 28° 8 Июл 21° 28° 9 Июл 22° 30°

Дальнее зарубежье 06.07.2017 12:49

Корабли и авиация Южной Кореи провели боевые стрельбы в районе Японского моря

ВМС и ВВС Южной Кореи в четверг приступили к военным маневрам в Японском море, в ходе которых военные отрабатывали удары высокоточным оружием, сообщают южнокорейские СМИ.

Согласно планам учений, южнокорейские военные действовали в условиях морского нападения условного противника.

В учениях принимали участие 15 кораблей, в том числе один эсминец и один фрегат. В воздухе действовали береговой патрульный самолет Lockheed P-3 Orion, истребители типа FA-5, F-4E и KF-16.

Во время стрельб южнокорейские военные использовали противокорабельные ракеты Harpoon и тактические ракеты класс "воздух-поверхность" AGM-65 Maverick.

СМИ отмечают, что в это же время на юго-восточном побережье Южной Кореи продолжаются трехнедельные совместные учения морской пехоты Южной Кореи и США. Цель учений, начавшихся 19 июня - состоит в повышении оперативной совместимости подразделений союзников.

Участвующая в учениях морская пехота США прибыла ранее с базы в японской префектуре Окинава. С американской стороны в учениях также задействованы бронированные машины HUMVEE и роботы-саперы.

Во вторник в КНДР объявили об успешном испытании первой межконтинентальной баллистической ракеты. Власти США расценили этот ракетный пуск как серьезную военную эскалацию и заявили о планах в ближайшие дни передать на рассмотрение СБ ООН проект резолюции в ответ на северокорейское испытание.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, МОРЕ, СТРЕЛЬБЫ


Похожие новости


Южная Корея и США проводят масштабные противолодочные учения

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]