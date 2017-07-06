Корабли и авиация Южной Кореи провели боевые стрельбы в районе Японского моря

ВМС и ВВС Южной Кореи в четверг приступили к военным маневрам в Японском море, в ходе которых военные отрабатывали удары высокоточным оружием, сообщают южнокорейские СМИ.
Согласно планам учений, южнокорейские военные действовали в условиях морского нападения условного противника.
В учениях принимали участие 15 кораблей, в том числе один эсминец и один фрегат. В воздухе действовали береговой патрульный самолет Lockheed P-3 Orion, истребители типа FA-5, F-4E и KF-16.
Во время стрельб южнокорейские военные использовали противокорабельные ракеты Harpoon и тактические ракеты класс "воздух-поверхность" AGM-65 Maverick.
СМИ отмечают, что в это же время на юго-восточном побережье Южной Кореи продолжаются трехнедельные совместные учения морской пехоты Южной Кореи и США. Цель учений, начавшихся 19 июня - состоит в повышении оперативной совместимости подразделений союзников.
Участвующая в учениях морская пехота США прибыла ранее с базы в японской префектуре Окинава. С американской стороны в учениях также задействованы бронированные машины HUMVEE и роботы-саперы.
Во вторник в КНДР объявили об успешном испытании первой межконтинентальной баллистической ракеты. Власти США расценили этот ракетный пуск как серьезную военную эскалацию и заявили о планах в ближайшие дни передать на рассмотрение СБ ООН проект резолюции в ответ на северокорейское испытание.
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