Корабли и авиация Южной Кореи провели боевые стрельбы в районе Японского моря

ВМС и ВВС Южной Кореи в четверг приступили к военным маневрам в Японском море, в ходе которых военные отрабатывали удары высокоточным оружием, сообщают южнокорейские СМИ.

Согласно планам учений, южнокорейские военные действовали в условиях морского нападения условного противника.

В учениях принимали участие 15 кораблей, в том числе один эсминец и один фрегат. В воздухе действовали береговой патрульный самолет Lockheed P-3 Orion, истребители типа FA-5, F-4E и KF-16.

Во время стрельб южнокорейские военные использовали противокорабельные ракеты Harpoon и тактические ракеты класс "воздух-поверхность" AGM-65 Maverick.

СМИ отмечают, что в это же время на юго-восточном побережье Южной Кореи продолжаются трехнедельные совместные учения морской пехоты Южной Кореи и США. Цель учений, начавшихся 19 июня - состоит в повышении оперативной совместимости подразделений союзников.

Участвующая в учениях морская пехота США прибыла ранее с базы в японской префектуре Окинава. С американской стороны в учениях также задействованы бронированные машины HUMVEE и роботы-саперы.

Во вторник в КНДР объявили об успешном испытании первой межконтинентальной баллистической ракеты. Власти США расценили этот ракетный пуск как серьезную военную эскалацию и заявили о планах в ближайшие дни передать на рассмотрение СБ ООН проект резолюции в ответ на северокорейское испытание.