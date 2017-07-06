Во Франции с начала 2017 года предотвращены семь терактов - МВД

Французские спецслужбы с начала 2017 года предотвратили семь терактов благодаря действию режима чрезвычайного положения в стране, заявил в четверг глава МВД Франции Жерар Коллон.
"Безусловно, необходимо продлить действие режима ЧП, потому что с начала года мы уже предотвратили семь терактов, которые могли бы привести к большому числу жертв", - сказал французский министр в эфире телеканала CNews.
Режим ЧП действует во Франции с ноября 2015 года. Он был введен после серии терактов, которые унесли жизни 130 человек. Затем он несколько раз продлевался.
Между тем, ранее на этой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что планирует к осени 2017 года отменить режим ЧП, введенный его предшественником Франсуа Олландом для борьбы против терроризма.
Посольство США в Баку призвало американских граждан к бдительности в связи с возможными акциями
Глава ИВ Физулинского района рассказал военным атташе о ситуации в прифронтовой зоне
Глава Генштаба ВС Азербайджана примет участие в международной конференции в США
Покупка азербайджанского метанолового завода обошлась SOCAR в 810 млн манатов
Страховщики Азербайджана в I полугодии выписали более 12 тыс. полисов Green Card
Курс маната к доллару по итогам валютного аукциона - 1,7022 манат/$1
Сборная Азербайджана в июльском рейтинге ФИФА опустилась на 80-ое место
Азербайджанские пограничники задержали контрабандистов сигарет из Ирана
Ученые Перу воссоздали внешность женщины, правившей здесь 1,7 тыс. лет назад
Azeravtoyol получит 7 млн манатов на строительство автодороги в Тертерском районе
Azeravtoyol получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Шамахинском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Ширване
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Банк ВТБ (Азербайджан) выпустил рублевую карту «Баку-Москва»
В Баку состоялся пятый CEO Lunch
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»