Во Франции с начала 2017 года предотвращены семь терактов - МВД

Французские спецслужбы с начала 2017 года предотвратили семь терактов благодаря действию режима чрезвычайного положения в стране, заявил в четверг глава МВД Франции Жерар Коллон.

"Безусловно, необходимо продлить действие режима ЧП, потому что с начала года мы уже предотвратили семь терактов, которые могли бы привести к большому числу жертв", - сказал французский министр в эфире телеканала CNews.

Режим ЧП действует во Франции с ноября 2015 года. Он был введен после серии терактов, которые унесли жизни 130 человек. Затем он несколько раз продлевался.

Между тем, ранее на этой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что планирует к осени 2017 года отменить режим ЧП, введенный его предшественником Франсуа Олландом для борьбы против терроризма.