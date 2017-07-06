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Дальнее зарубежье 06.07.2017 13:03

Во Франции с начала 2017 года предотвращены семь терактов - МВД

Французские спецслужбы с начала 2017 года предотвратили семь терактов благодаря действию режима чрезвычайного положения в стране, заявил в четверг глава МВД Франции Жерар Коллон.

"Безусловно, необходимо продлить действие режима ЧП, потому что с начала года мы уже предотвратили семь терактов, которые могли бы привести к большому числу жертв", - сказал французский министр в эфире телеканала CNews.

Режим ЧП действует во Франции с ноября 2015 года. Он был введен после серии терактов, которые унесли жизни 130 человек. Затем он несколько раз продлевался.

Между тем, ранее на этой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что планирует к осени 2017 года отменить режим ЧП, введенный его предшественником Франсуа Олландом для борьбы против терроризма.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МВД, ТЕРАКТЫ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]