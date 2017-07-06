Глава ИВ Физулинского района рассказал военным атташе о ситуации в прифронтовой зоне

Глава Исполнительной власти Физулинского района Алы Алыев проинформировал в четверг представителей военных атташе иностранных стран о текущей ситуации в прифронтовой зоне.

Военные атташе посетили в четверг раненную 4 июля в зоне карабахского конфликта Сарвиназ Гулиеву, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан". С.Гулиева лечится в военном госпитале в Ахмедбейли Физулинского районе. Она получила осколочные ранения в руку ногу и грудь.

"Алханлы - не территория Нагорного Карабаха. На протяжении 25 лет ведётся обстрел населенных пунктов, 900 шехидов у Физулинского района. Мы не можем нормально жить на своей территории",- сказал А.Алыев.

Он отметил, что в переговорном процессе по урегулированию нагорно-карабахского конфликта прослеживается наличие двойных стандартов. "Мировая общественность молчит. Переговоры не дают результатов. Мы видим проявление двойных стандартов",- подчеркнул глава ИВ.

"Мы не говорим, защищайте нашу позицию, мы говорим, будьте справедливыми. Мы ждём справедливого решения конфликта. Наши земли оккупированы", - добавил он.

Как сообщалось ранее, ВС Армении 4 июля около 20:40 обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы, 1965 года рождения, была доставлена в больницу и прооперирована. Также был нанесен ущерб гражданским объектам.

В связи с инцидентом Генпрокуратура Азербайджана возбудила Уголовное дело по 7 статьям.

Ф.Исазаде