Сборная Азербайджана в июльском рейтинге ФИФА опустилась на 80-ое место

Сборная Азербайджана опустилась на четыре строки – на 80-ое место в обновленном июльском рейтинге ФИФА.

В активе сборной Азербайджана 427 очков.

Рейтинг возглавила сборная Германия (1609 очков), на втором месте располагается Бразилия (1603), на третьем - Аргентина (1413).

Соперники сборной Азербайджана по отборочной группе к ЧМ-2018 занимают следующие места: Северная Ирландия (22-ое), Чехия (40-ое), Норвегия (88-ое), Сан-Марино (204-ое).

А.Азизов