Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9302 RUR   0.0284 GBR   2.2026 TRY   0.4718

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.13 Brent   47.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 30° Завтра 21° 28° 8 Июл 21° 28° 9 Июл 22° 30°

Спорт 06.07.2017 12:28

Сборная Азербайджана в июльском рейтинге ФИФА опустилась на 80-ое место

Сборная Азербайджана опустилась на четыре строки – на 80-ое место в обновленном июльском рейтинге ФИФА.

В активе сборной Азербайджана 427 очков.

Рейтинг возглавила сборная Германия (1609 очков), на втором месте располагается Бразилия (1603), на третьем - Аргентина (1413).

Соперники сборной Азербайджана по отборочной группе к ЧМ-2018 занимают следующие места: Северная Ирландия (22-ое), Чехия (40-ое), Норвегия (88-ое), Сан-Марино (204-ое).

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ФИФА, РЕЙТИНГ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]