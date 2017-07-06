Сборная Азербайджана в июльском рейтинге ФИФА опустилась на 80-ое место

Сборная Азербайджана опустилась на четыре строки – на 80-ое место в обновленном июльском рейтинге ФИФА.
В активе сборной Азербайджана 427 очков.
Рейтинг возглавила сборная Германия (1609 очков), на втором месте располагается Бразилия (1603), на третьем - Аргентина (1413).
Соперники сборной Азербайджана по отборочной группе к ЧМ-2018 занимают следующие места: Северная Ирландия (22-ое), Чехия (40-ое), Норвегия (88-ое), Сан-Марино (204-ое).
А.Азизов
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