SOCAR увеличила в I полугодии объемы бурения на 38,5%

Буровые управления компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в I-ом полугодии 2017 года увеличили объемы бурения по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 38,5% - до 73,789 тыс. метров, сообщили агентству Интерфакс-Азербайджан в SOCAR.

"В общем объеме буровых работ SOCAR в I-ом полугодии 2017 года на эксплуатационное бурение пришлось 68,007 тыс. метров, на разведочное - 5,782 тыс. метров", - отмечается в сообщении.

В июне объемы бурения по SOCAR составили 10,45 тыс. метров, в том числе эксплуатационное бурение – 10,111 тыс. метров, разведочное – 339 тыс. метров.

В I-ом полугодии текущего года буровыми управлениями SOCAR сдано в эксплуатацию 38 новых скважин, в том числе в июне – 8.

В 2016 году объемы бурения SOCAR составили 105,245 тыс. метров.

Н.Аббасова