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ТЭК 06.07.2017 12:35

SOCAR увеличила в I полугодии объемы бурения на 38,5%

Буровые управления компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в I-ом полугодии 2017 года увеличили объемы бурения по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 38,5% - до 73,789 тыс. метров, сообщили агентству Интерфакс-Азербайджан в SOCAR.

"В общем объеме буровых работ SOCAR в I-ом полугодии 2017 года на эксплуатационное бурение пришлось 68,007 тыс. метров, на разведочное - 5,782 тыс. метров", - отмечается в сообщении.

В июне объемы бурения по SOCAR составили 10,45 тыс. метров, в том числе эксплуатационное бурение – 10,111 тыс. метров, разведочное – 339 тыс. метров.

В I-ом полугодии текущего года буровыми управлениями SOCAR сдано в эксплуатацию 38 новых скважин, в том числе в июне – 8.

В 2016 году объемы бурения SOCAR составили 105,245 тыс. метров.

Н.Аббасова

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Тэги: SOCAR, БУРЕНИЕ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]